“Mujer que sube fotos, casi desnuda, significa que no es capaz de conquistar a un hombre con su personalidad y actitud”. Declaración fuerte, y en casos pudiera ser cierto. Lo que puedo asegurar es que la mayoría de las mujeres que yo conozco (incluyéndome), que han subido fotos casi desnudas, no buscan atraer hombres. Siento mucho romper su burbuja, señores. Ahora que lo pienso, hay hombres que suben fotos semidesnudos también. Caray, ¿qué haremos con este tema?

Hay personas que llevan una vida entera tratando de aceptarse desde todos los ángulos de su ser. Carácter, talentos, debilidades, situación de vida, y el físico. Conforme vamos trabajando con el amor propio y con la manera en que realmente deseamos vivir, es posible que salgan ciertos atrevimientos. Nos metemos al teatro, cantamos en público, nos rapamos, hacemos desnudos, hacemos sesiones de fotos desnudos y semidesnudos, nos pintamos el pelo, pedimos ayuda, nos enamoramos, participamos en videos, escribimos columnas y obras de teatro, hacemos farsa, abrimos teatros en plena pandemia, caminamos sobre fuego... Ah, no, perdón. Ése último es lo que hacemos a diario.

Cuando comparto una foto de mí semidesnuda, es por el arte y en honor al fotógrafo que me consideró digna de su arte. Aprecio sus lindos comentarios sobre lo bien que me veo (algunos hasta son honestos), pero no es mi razón. Mi razón, de tantas cosas, es el atrevimiento a favor del arte. El arte nos salva. A mí me ha salvado. Y no estoy buscando pareja.