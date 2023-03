En el centro histórico de la ciudad de Saltillo,Coahuila, hay un recinto, que alberga detrás de sus hermosas paredes de cantera y su imponente puerta de madera, un espacio sagrado para aquellos que experimentan una formación como bailarines. La Escuela de Danza del Estado de Coahuila.

Al llegar al espacio me recorrió una inmensa emoción y nostalgia. Vi los salones con sus enormes espejos y duelas de madera, cada uno de ellos lleva el nombre de grandes bailarines mexicanos, que han abierto el sendero para quienes vienen atrás. El cuarto de los vestuarios, se bañaba de una enigmática luz proveniente del techo, tocando aquellas vestiduras en espera de ser habitadas. El piano que vive en el último salón, me llama a tocar una melodía que me acompaña hace años, y mis ojos se llenan de vida con una iridiscente bugambilia que adorna el patio central.

En este maravilloso lugar, me recibe Azizy Alonso Herrera, directora de la Escuela de Danza del Estado de Coahuila (EDEC). Nos hemos reunido para conversar sobre un tema que nos apasiona a ambas, el ballet clásico y los retos de dedicar la vida profesionalmente a este arte.

Azizy comenzó su camino en la danza desde pequeña, primero en gimnasia, danza moderna y la clase de Ballet que daban a hijos de los maestros del Sindicato, para luego incursionar en el Hip-Hop. Sin embargo su vocación no entraría a su vida hasta entrados sus 17 años, de la mano de Hugo Mercado, quien la invitó a tomar clases de Ballet.