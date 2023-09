Esta mañana he visto un video de un hombre de 90 años (bendito Dios no lo llamaron “abuelo”) que cumplió un sueño de saltar en paracaídas. Admiro a cualquier persona que cumpla un deseo, ya sea un deseo de vida o un deseo que acaba de surgir. Admiro también a un hombre de 90 años que tiene la fortaleza y la condición física para participar en ese tipo de actividad. Implica saber que su salud es suficientemente buena para que el corazón no falle a medio salto, lo cual podría pasar hasta al más fuerte del puro susto. El hombre sobrevivió el salto y se levantó con ganas de repetirlo. Su cara y su actitud durante el evento fueron de gozo y de asombro. Imagino que debe ser una sensación muy particular, aún cuando, como paracaidista novato, va amarrado a un experto y hay otro experto volando junto a ellos, documentando la experiencia.

Justo son ellos quienes me llamaron la atención. ¿Ya les he dicho que me gustan los hombres jóvenes? Jajajajajaja, no tiene eso nada que ver con lo que percibí en el video. Vi a dos hombres jóvenes y fuertes compartir una experiencia con otro hombre. No solo hicieron su trabajo (trabajo de alto riesgo y en el cual tienen que estar listos para cualquier tipo de contingencia) sino que celebraron una aventura con alguien que los necesitaba para cumplir su deseo. Es su trabajo, sí, pero lo hicieron de una manera amable y divertida, aportando a su cliente la seguridad y el acompañamiento para poder hacer algo que no mucha gente está capacitada para hacer sola, y que algunos de nosotros, ni ganas de hacer tenemos...¿o sí?

El video me puso a pensar en el famoso “bucket list”, aquellas cosas que queremos hacer en la vida antes de partir. No se preocupen, estaré aquí aún mucho tiempo, pero me di cuenta – de nuevo y otra vez – que no tengo una lista de ese tipo, pienso poco en el pasado y en el futuro. Y aquí sentada en mi sala el domingo a medio día (mañana aún para mí), no tengo idea qué pondría en esa lista si la tuviera. Este tema merece una segunda parte.