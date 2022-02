Tercer Acto

AMLO está en el quirófano. Las enfermeras lo prepararon para su cateterismo. Están presentes, el anestesista especializado en la Universidad de California, San Francisco; el jefe cirujano especialista en cardiología intervencionista, graduado con honores en la Universidad de Harvard y su asistente –el mejor estudiante de su generación– salido de la Universidad de Johns Hopkins con la especialidad en electrofisiología cardíaca.

Tres enfermeros (dos mujeres y un hombre) especialistas en cardiología terminan por conformar el equipo. La anestesia es local. Poco a poco empieza a surtir efecto. AMLO, sin embargo, no suelta su teléfono celular.

Doctor: Enfermero, por favor, hágale saber a la señora Beatriz que introduciremos la sonda o el catéter por la ingle del señor Presidente. No será por su muñeca, porque tiene un pulso muy débil.

Desde su semiinconsciencia, temeroso, AMLO escucha el diálogo.

Enfermero (extrañado): ¿Cómo, doctor?

Doctor: Necesitamos el consentimiento de la señora para que sepa que la masculinidad presidencial permanecerá intacta, aunque hayamos tenido que rasurar su vello púbico.

Enfermero (con rostro de “WTF”) sale y regresa.

Enfermero: Dice la señora que no había necesidad de preguntarle; y menos delante de toda la marabunta de reporteros (incluido un tal Lord Molécula) que están con ella en la sala de espera. Muy enojada me dijo: “Pero, ¿qué necesidad?”.

Doctor (inmutable): Procedamos, por favor.

Enfermero: Perdón, doctor. La señora me pidió de favor que antes de iniciar el cateterismo del señor Presidente permitiéramos la entrada de tres personas al quirófano.

Doctor (extrañado): Disculpe. ¿A qué se refiere?

En ese momento –sin decir agua va– irrumpen –sin ropa quirúrgica deshechable– tres integrantes de los 68 pueblos originarios que en su momento purificaron a AMLO y le otorgaron el Bastón de Mando. Uno es Muzgo (de la familia otomangue); otro es Awakateko (de la familia maya) y el último es Ayapaneco (de la familia mixe-zoque). Sin mirar a nadie, los tres vestidos de acuerdo a sus tradiciones, bailan alrededor de la plancha donde permanece un AMLO semiinconsciente con una sonrisa que borda en lo celestial. Doctores y enfermeros enmudecen estupefactos.

Los tres danzan con los ojos cerrados. Uno arroja humo de copal sobre el cuerpo de AMLO, otro, con dos manojos de romero, laurel y salvia blanca realiza una limpia a AMLO; mientras el último, toca suavemente una chirimía o trompetilla de barro que combina con el repicar de un tamboril de Tabasco. Después de 15 minutos de danzar, salen en silencio de la sala de quirófano. El doctor ordena que todos desalojen la sala para desinfectarla. Treinta minutos después inicia el cateterismo de AMLO quien todavía semiinconsciente mira una plancha rectangular de acero sobre él –de 60 por 80 centímetros. Pero no alcanza a ver las pantallas donde la sonda o catéter proyecta las imágenes de su corazón.

Doctor (pregunta a su asistente): ¿Cómo ves el corazón del señor Presidente?

Doctor 2: Nunca había visto uno igual. En un primer recorrido arterial y de las cámaras de su corazón proyecta una luz blanca en un 10 por ciento; mientras, en el restante 90 por ciento está oscuro.

Anestesista (para sí mismo): Es su personalidad. Todo es blanco o negro. Sin matices, aunque los porcentajes sean distintos.

Doctor: En efecto. Es extraño. Sus bloqueos arteriales –hasta del 95 por ciento– están en su parte oscura. Por eso, su presión y flujo sanguíneo en las grandes arterias es deficiente.

Anestesista (para sí mismo): Claro, ahí están sus odios políticos; sus rencores de clase; sus venganzas rabiosas y su deseo autócrata de eternizarse en el poder. Ahí está también su ausencia de empatía, compasión y amor por el otro.

Doctor 2: ¿Cómo explicar ese pequeño porcentaje de luz?

Doctor: Es inexplicable desde un punto de vista científico.

Anestesista (para sí mismo): Ni tanto, mi Doc. No le eche tanta crema a sus tacos. Esa luz es sencilla de explicar: AMLO logró capturar la necesidad de las grandes mayorías para creer –en sí mismo– a través de su carisma y liderazgo. Esa es su luz.

AMLO sonríe extasiado sin soltar el celular (El anestesista se pregunta: ¿No me habré excedido en la anestesia?). AMLO imagina escribir su testamento: “Dejo mi corazón a Beatriz y a la que prometió marcarme a mi celular desde Nayarit, y no lo hizo. Dono mi cerebro a la ciencia médica, para que sea estudiado y en un futuro replicado genómicamente para que las futuras generaciones de mexicanos puedan parecerse a mí y entrego, finalmente, mi alma al pueblo mexicano, para que me eternice con José María Morelos, Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas”.

Doctor: ¿Está de acuerdo, Doctor 2 en realizar una reconstrucción casi total del corazón del señor Presidente, para que su sangre y su oxígeno fluyan lo mejor posible en su corazón?

Doctor 2: Sin duda. Pongamos los doce stents y el marca pasos que necesita con urgencia.

Anestesista (para sí mismo): Pues hasta ahí llegarán, porque la pequeña luz de AMLO nunca podrá irradiar la totalidad de su corazón.

Suena el celular de AMLO con el mismo número de Nayarit. Y por ese instante, siente que su cuerpo se desprende astralmente hasta llegar al paraíso.

Mientras tanto, en la sala de espera, Claudia Sheinbaum permanece en silencio con los dedos, los brazos y las piernas cruzados; Lord Mólecula no suelta el rosario; los padre nuestros, las ave marías y las jaculatorias. Y Beatriz, Jesús y Hugo comen garnachas con harta salsa y cocacolas en un puestito fuera del hospital.