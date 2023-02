Arsène Lupin se convirtió en uno de mis personajes favoritos de la literatura detectivesca porque se burla de los policías y roba a los poderosos que han generado su riqueza deshonestamente (como algunos políticos, miembros de la realeza, empresarios explotadores y funcionarios de gobierno). Agradezco profundamente a su autor, Maurice Leblanc, por regalarme gratas horas de entretenimiento y carcajadas. Aparte de ser un maestro del crimen de guante blanco, Lupin tiene un sentido del humor sencillamente exquisito. Este ladrón nació, según Mónica Quijano, en 1906 por encargo de un editor de periódico. La idea era hacerle la competencia al exitoso Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. De hecho, he leído que reseñan a Lupin como “el Sherlock francés”, pero a mi gusto nada tiene que ver. La propuesta es, incluso, antagónica. Lejos de ser un hombre que lucha por la justicia (como los detectives clásicos), Arsène es un pillo que se dedica al robo, la estafa y el engaño a través de sus juegos de lógica, sus disfraces y su inteligencia poco convencional. En los libros de Leblanc, el dilema ético que comúnmente encontramos en la literatura policiaca da un giro inesperado.

Desde su primera aparición, Arsène Lupin conquistó tanto al público que Leblanc se vio obligado a continuar la historia. El escritor francés utilizó el recurso de contar las aventuras de Lupin en relatos breves donde se aclaraba una parte del misterio mientras que otra continuaba en la siguiente entrega. Este personaje hace que nosotros los lectores nos replanteemos el sentido de lo justo. Arsène no ataca a personas inocentes o vulnerables. Al contrario, le divierte molestar a la crema y nata de la sociedad, a aquellos que utilizan sus privilegios y conexiones para perpetuar su poder. Le gusta provocar enredos y situaciones de confusión que, en honor a la verdad, son bastante graciosas. Además tiene actitudes de celebridad al admitir públicamente sus fechorías en los periódicos. Las autoridades lo persiguen por romper la ley, pero Leblanc consigue que le tengamos gran empatía a su “caballero ladrón”, e incluso me atrevo a pensar que después de todo Arsène Lupin no era tan mala persona.

Cuenta la leyenda que Leblanc escribió a Conan Doyle para pedirle permiso de meter a Sherlock Holmes en un relato de Lupin. Obviamente éste no accedió, así que el narrador francés escribió “Arsène Lupin contra Herlock Sholmès”. Con todo el descaro del universo, Leblanc parodia a Holmes y lo trae a Francia junto con su inseparable Wilson (o sea Watson). En la descripción del detective británico, el escritor francés se burla un poco: “Herlock Sholmès era un hombre... de lo más vulgar. De unos cincuenta años de edad, parecía un honrado burgués que hubiera pasado toda su vida ante una mesa de oficina llevando los libros de contabilidad. Nada le distinguía de un honorable ciudadano de Londres (...) nada, sino eran aquellos ojos terriblemente agudos, y penetrantes”. Aunque sí muestra su admiración a Holmes: “Se creería que la naturaleza se entretuvo en tomar los dos tipos de policías más extraordinarios producidos por la imaginación, el Dupin de Edgar A. Poe, y el Lecoq, de Gaboriau, para construir uno a su manera, más extraordinario e irreal aún”.

El enemigo de Lupin es Ganimard, un policía viejo, sin presencia y no muy brillante. Siempre termina humillado por la destreza de Arsène. Incluso cuando logra atraparlo, se le escapa dejándolo en ridículo. Este personaje representa la ineptidud de las autoridades, su torpeza y pequeñez ante los problemas. También nos muestra cómo la policía se ensaña con Lupin porque éste se mete con “la gente importante”, situación que lo vuelve mucho más visible (los ladrones que roban a los “don nadie”, parecen no acaparar la atención de la ley). Con Herlock Sholmès al fin tendrá Lupin un contrincante a su altura. ¿Quién ganará? Misterio. Lo que sí podemos saber es que a más de un siglo de su nacimiento, “el caballero ladrón”, el chico malo de la literatura detectivesca, mantiene su encanto y su frescura.