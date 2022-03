El cowboy, again (2)

No pocos comentarios recibí, no pocas glosas y apostillas me enviaron con motivo del texto del pasado jueves con el mismo encabezado a éste. Gracias por sus envíos, señor lector. Debido a que quedaron cosas y notas en el tintero, acometo de nuevo el tema. Un atento amigo, funcionario del Estado él, me mandó el siguiente mensaje: “Maestro, me gustó mucho su análisis del programa ‘Mejora’ y sus palabras sobre Manolo Jiménez. Le faltó decir una cosa: el Cowboy es el candidato natural a la gubernatura. Y sí, gana de calle. Abrazo maestro”.

Voy por partes: en tiempos tan rudos y difíciles como los de hoy, hay algo peor que la apuesta ideológica (tomar partido, así sea toma de decisiones equivocada), es la neutralidad. El funcionario del cual me reservo el nombre, tiene su apuesta ideológica rumbo a la gubernatura y es Manolo Jiménez. ¿Y Morena? ¿El ya casi inexistente PAN? ¿El PRD? ¿Esa especie sin vocación ni identidad, los llamados “independientes”? Los participantes y protagonistas, es decir, ellos y sólo ellos saben y tienen sus tiempos y distancia rumbo a la Gubernatura de Coahuila.

¿Y yo? Yo sólo soy escritor y periodista y claro, tengo mi posición parcial, subjetiva y objetiva al respecto (no hay contradicción alguna): siempre tomo partido. Es el partido de mis pares, mis vecinos, mi próximo, mi prójimo. Siempre voy a estar del lado de los jodidos. Así de sencillo. ¿Si Manolo Jiménez llega a la gubernatura o a una posición federal, va ayudar a mis pares? Entonces cuenta conmigo. ¿El “Jefe” Reyes Flores, abogado él, va a ser el candidato de Morena y su vocación es ayudar al necesitado? Entonces el “Jefe” Reyes Flores Hurtado cuenta conmigo.

Otro atento lector me pregunta si Jericó Abramo Masso tiene alguna oportunidad de ser candidato a la Gubernatura de Coahuila? En lo personal no tengo respuesta ni sé palabra viva de Masso al respecto si busca ser candidato o no. ¿Por parte del PRI, su partido? Sólo él y su partido lo saben. ¿Por parte de otra agrupación política? Jericó Abramo Masso ya debería entonces renunciar a su posición política actual y al mismo PRI.

¿Si renuncia al PRI justo cuando sea anunciado el candidato a la Gubernatura y no es precisamente él, es traición? Absolutamente sí. Traición a un partido donde se formó ideológicamente. Pero también, traición a la amistad del gobernador Miguel Ángel Riquelme, quien ha depositado en él la confianza y le ha tendido siempre su mano. Si busca la gubernatura, hoy mismo debería de renunciar a su posición política y prepararse para la batalla. ¿Desertar del PRI es traición? Entre más pasen los días esta es la lectura política de su posible candidatura por otro partido político.

Unos crean el estilo, otros lo definen. ¿Cómo y cuál será la decisión política y estilo de Jericó Abramo Masso en estos días? Sólo él lo sabe. Pero entre más pasen los días, insisto, su indecisión política será un fardo en sus espaldas. Y naturalmente, con la pérdida de confianza por parte del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

Esquina-bajan

Ya me desvié mucho del tema. Regresamos al camino: el programa “Mejora”.

Dijimos en el texto pasado que las expectativas ciudadanas en el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, son muy altas, merced a su anterior encargo como Alcalde de Saltillo. Tres blasones hablan por Manolo Jiménez: al cierre del 2021, Compañía Consultora Mitofsky de Roy Campos, lo dejó sembrado como el mejor Alcalde de México. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ubicó a Saltillo como la ciudad más competitiva de México.

Y tres: al cierre de su administración municipal, dejó un superávit en las finanzas de Saltillo por 26.5 millones de pesos. No poca cosa, cuando todo mundo sabe del regateo de recursos federales por parte de Andrés Manuel López Obrador, como una forma de asfixiar a los gobiernos del PRI que le han plantado batalla en todos los sentidos.

“Mejora”, usted lo sabe, fue presentado en Torreón. Dicho programa se basa en ejes de acción. Manolo Jiménez no improvisa, planea. No tiene ocurrencias (como AMLO), diseña estrategias. No anda dando tumbos en caminos no frecuentados, se mueve por y con ejes de trabajo. Se busca con el programa la suma de sectores y la suma de voluntades de todo Coahuila.

El programa “Mejora” se basa en 10 ejes de acción simultánea, bajo esta sintonía se firmó por parte de todas las Secretearías, los 38 municipios, la iniciativa privada y la sociedad civil. ¿Es este su camino rumbo a la Gubernatura? Mientras que posible precandidatos navegan en la cama de agua de sus frustraciones, Manolo sigue siendo un huracán de trabajo, empuje, servicio y jovialidad.

“El cowboy urbano” ha madurado a pasos de gigante. Cuando presentó el programa “Mejora” en Torreón, no apeló a nuestros sentimientos, sino a nuestra razón. Dijo y con claridad, qué se propone y lo que el Estado (al frente Miguel Ángel Riquelme) busca y entiende por modernización, penetración; reactivación social y económica y claro, eso llamado inclusión y pluralidad total para los coahuilenses.

Letras minúsculas

Una tarea ingente. Pero, los retos a Manolo Jiménez jamás le han asustado.