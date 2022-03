El cowboy, again

Mi padre, el sastre José Cedillo Rivera, me dejó enseñanzas para mi vida. Enseñanzas las cuales me acompañan siempre y ninguna, ninguna falla. Nunca han fallado las enseñanzas y recomendaciones de nuestros padres, más sabios a uno siempre. Era joven, bueno, niño; cuando mi padre enfilaba sus pasos al centro de la ciudad a realizar el pago de algún servicio o a realizar algún trámite en alguna oficina gubernamental, me espetaba: “mira hijo, apenas van a abrir, hay que dejar que los empleados se acomoden; mientras, vamos a una cafetería de enseguida a que te tomes un licuado y yo un buen café...”

Palabras sabias. Dejar que todo mundo se acomode y esté en su sitio. Y lo anterior viene a cuento para entrar en materia: luego de estar cuatro años al frente de la Alcaldía de Saltillo (mi ciudad, a la cual amo y detesto a partes iguales), Manolo Jiménez Salinas, “El cowboy urbano”, se incorporó iniciando este año (2022) al gabinete del gobernador Miguel Ángel Riquelme. Le fue entregada la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social.

Y sí, no había abordado su accionar, planes, estrategias, trabajo y eficacia de Jiménez Salinas en el nuevo cargo por un motivo: estaba dando tiempo a que “el cowboy urbano” y su equipo, se acomodaran en sus sillas. Solamente hay un detalle: con el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, no hay tiempo de reposo, con él nunca hay medias tintas ni paños tibios. Sigue siendo un huracán de trabajo, como lo fue los cuatro años al frente de la Alcaldía de mi ciudad.

Si el nuevo Secretario estampó su huella en la Alcaldía con su famoso “Todos por Saltillo”, es decir, un Saltillo multicolor, sin tintes partidistas y menos revanchismo por aquellos que no votaron por él en su momento, en esta nueva etapa camina codo con codo con el gobernador Riquelme Solís en la implementación de un programa de largo aliento y amplios alcances sociales y de bienestar ciudadano: “Mejora”. No, no es “M” de Manolo, es “M” de Miguel Riquelme y su sello personal y ese legado, su legado, que quiere dejar el cual ya se huele en el ambiente.

He leído puntillosamente su programa “Mejora” el cual fue presentado en días pasados en Torreón. Dicho programa se basa en ejes de acción. Sí, como sus planes de trabajo implementados en la Alcaldía local. Y es que usted lo ve: Manolo no improvisa, planea. No tiene ocurrencias (como Andrés Manuel López Obrador, pues), diseña estrategias. No anda dando tumbos en caminos no frecuentados, se mueve por y con ejes de trabajo.

Pongo un acento. Lo hago por sí a usted señor lector, se le escapó: López Obrador fustiga desde su púlpito mañanero a los empresarios, los amenaza, los exhibe, se mofa de ellos, los acusa de corruptos, de tener privilegios, de medrar con los dineros y el poder. ¿Manolo Jiménez? Pues sí. Justo lo contrario. Suma, edifica, construye puentes, hace camino. ¿No hay camino sino maleza, hierba mala y podrida? Pues entonces se dedica a desbrozar, tala, desmonta... y luego tiende la mano a los empresarios para una relación de respeto y solidaridad a favor de los coahuilenses.

Esquina-bajan

Nuevo acento: con AMLO, el Estado es benefactor. Y sí, se quiere vender la idea de que AMLO es un santo, por lo cual, como iluminado, dota al país de subsidios y dineros, merced a la providencia divina. ¿Con Miguel Ángel Riquelme y Manolo Jiménez? En Coahuila y el plan “Mejora”, el Estado no debe ni puede suplantar a los grandes protagonistas de los cambios y transformaciones sociales: los empresarios. El empresario y el trabajador, el comerciante y el consumidor.

Es decir, en Coahuila el Estado no interviene –sólo es puente y árbitro– en la verdadera relación del proceso económico: entre usted y yo, señor lector, como ejemplo. Una es la lógica política, otra la lógica empresarial: respetar ambas es el átomo cohesionador del arte de hacer política. Y esta política, el programa “Mejora” con 10 ejes de acción simultánea, fue presentado en Torreón en días pasados donde hubo la misma sintonía y firma por parte de todas las Secretearías, los 38 municipios, la IP y sociedad civil.

Quien esto escribe estaba dejando que el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, se acomodara y tomara las riendas. La mira puesta en él y las expectativas de los ciudadanos son altas. Muy altas. Sus blasones en la Alcaldía de Saltillo al cierre del 2021 lo dejaron en las nubes: Compañía Consultora Mitofsky de Roy Campos, lo dejó sembrado como el mejor Alcalde de México y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), sembró a Saltillo como la ciudad más competitiva de México.

Por lo anterior, insisto, estaba dejando que Manolo Jiménez se acomodara en su nueva silla. Pero, triste mi calavera: “El cowboy urbano” no para, sigue siendo un huracán, ahora en todo el Estado. ¿MJS tiene todos los remedios para nuestros males? No. Absolutamente no. Pero tiene planes de trabajo (ejes de acción), estructura bien cohesionada (equipo humano), apoyos y suma de la Iniciativa Privada; tiene idea de lo que debe de ser un Estado inclusivo, plural y fuerte donde todos cabemos. Regresaré con un par de textos más.

Letras minúsculas

“Las largas horas del desierto son propicias a la cavilación”, escribió Camilo José Cela. Cavilar, reflexionar, Manolo lo hizo. “Mejora” ya camina...