El desmadre

Si consultamos el diccionario de la Real Academia Española con respecto al significado de la palabra madre, que por cierto tiene un listado de acepciones, nos vamos a encontrar con que también se le dice madre al cauce de un río, de tal suerte que cuando éste se desborda por un aumento desproporcionado del caudal, se dice que se ha salido de madre. Ya en el siglo X los cronistas islámicos, entre ellos Al-Razi, plasmaron en sus escritos que había diferentes modos para el cultivo de cereales, y en algunos de esos apuntes se puede leer la frase: “Cuando el río se sale de madre”. De ahí, refiriéndose a otras cosas en las que exceso conlleva consecuencias negativas, se diga que se está saliendo de madre. Desmadre, y así lo conceptúa la Academia Mexicana de la lengua, es “un mexicanismo propio del lenguaje coloquial y vulgar, se trata de una palabra malsonante, por lo que puede resultar ofensiva”. Coloquialmente pues, se refiere el vocablo a la pérdida de la moderación y la mesura en el comportamiento, a la ausencia de orden o dirección en algo que debiera tenerlos.

La percepción de un buen número de mexicanos de que la democracia en México no funciona, no es invento, es una verdad de a libra, hay evidencias al por mayor de gobiernos ineficientes que durante el tiempo que tuvieron a su cargo la posibilidad de generar bienestar generalizado, no solo no lo hicieron, sino que acentuaron la pobreza, la marginación en sus dos vertientes: material e intelectual, la violencia, el desempleo, el paupérrimo desempeño de la economía, etc. Y todo eso y más fue lo que llevó en 2018 a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República –de Guatemala a Guatepeor-, y con ello le abrimos la puerta al populismo más artero que ha fustigado a nuestro país. Un populismo de esas proporciones no da para entender la complejidad de los problemas multidimensionales de cuanto aquí ocurre, es prácticamente imposible que se solventen con arranques viscerales, con “puntadas” simplistas, con mentiras a granel, con “otros datos”. Todos los días se inventa algo que levante polvareda. El estado de derecho, de por sí tan enclenque en nuestro país, lo violenta TODOS LOS DÍAS. Él es el primero, por ministerio de ley, obligado a observarlo y a hacer que se observe en todo cuanto corresponde al ámbito del Poder Ejecutivo, del que él es titular. ¿Qué le pasa? Está empeñado en invadir esferas que no son de su competencia, somos una república, no una monarquía absolutista de las que abundaron en la Europa de los siglos XV al XVIII. México ya pagó con sangre dictaduras y arrebatos del siglo XIX y la dictablanda del XX. No más. El país, es UN DESMADRE, todos los días lo marrea. ¿Por qué ese empeño de insultar nuestra inteligencia?, ¿por qué quiere pasarse por debajo de los pies los derechos fundamentales de quienes vivimos en este país? No son concesión graciosa, costó sangre, sudor y lágrimas, parafraseando a Churchill, que nos fueran reconocidos y salvaguardados en la ley de más jerarquía que es nuestra Constitución de la República. ¿Qué no? Por favor, usted que hace favor de leerme, lea el artículo 3ro., en materia de educación, por lo menos la Fracción II incisos a y b. Lea el 4to., en materia de salud, el 6to.y enseguida el 7mo. Empiece con eso. Léalos POR FAVOR. Ya basta de vivir en el limbo. Conozca sus derechos fundamentales y dese cuenta de lo que esta administración lopezobradorista está haciendo con ellos, él directamente, su gabinete y legisladores están de floreros. No tengo más espacio, y cierro estas reflexiones que usted tan generosamente lee, expresando mi indignación. La pregunta de la revocación de mandato impuesta por este gobierno de cuarta, es una mentada de madre y lo más triste es que la SCJN por cuatro mozos que le genuflexionan a López, la validó: “¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”. En esto que destaco en negrillas se tragaron la revocación. Respeto la decisión de quienes van a ir a votar el 10 de abril, convencidos de que así debe ser, después de analizarlo. Los que llevan por las dádivas, becas, y el largo etcétera con que los han mantenido de rodillas desde siempre con este desgraciado sistema de encadenados a la dependencia, solo les digo que su redención está a años luz, y que eso me apena sobremanera. México vive en medio de un desmadre provocado y lo peor... consentido.

Sr. López Obrador, Morena es solo un membrete. El titiritero es usted. Con o sin la pantomima de la revocación usted gana, México... México pierde.