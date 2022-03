El próximo martes 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, establecido por la ONU. Las organizaciones feministas ya ultiman detalles para las movilizaciones. En la CDMX se formó una coalición de colectivos feministas que convocan para que las mujeres que puedan y quieran que el 9 de marzo no participen en ninguna actividad laboral o económica, invitan a no asistir a sus centros de trabajo, a las escuelas, no atender las cocinas en los hogares. El antecedente de esta forma de protesta es el reclamo similar realizado en 2020, en el que la ausencia de las mujeres en espacios laborales y actividades económicas como forma de protesta política generó una pérdida aproximada de 30 mil millones de pesos (Concanaco).

La gran marcha en la CDMX será a las 16:00 horas, saliendo del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo con el eslogan: Contra las violencias machistas y el trabajo precario. Por el derecho a decidir. En esta marcha es en la que se han presentado infiltrados que inducen a la violencia, ataques a policías, pintas de monumentos, rupturas de vidrios a comercios y otras, ojalá predomine la prudencia y la paz en la marcha.

Las organizadoras exhortan a que quienes no puedan unirse al paro pueden, por ejemplo, abstenerse de hacer compras, no consumir gasolina, no acudir al supermercado ni a restaurantes para comer ahí. El paro, explican las defensoras de los derechos de las mujeres, tiene el objetivo de visibilizar las desigualdades por sexo en materia económica, especialmente las potenciadas a partir de la pandemia por COVID-19.

Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, la carga de trabajo de cuidado no pagado que recae en las mujeres impide que ellas se inserten de manera equitativa en los mercados laborales; en el tercer trimestre de 20201 se registró que 76 de cada 100 hombres eran económicamente activos, mientras que, en el caso de las mujeres 44 de cada 100 están en esta situación.

Además, los colectivos feministas entregarán al Senado de la República un pliego petitorio con algunas demandas muy específicas, las que denominan, “Las 10 irrevocables”, entre las mínimas estarían para mujeres, desaparición, feminicidio, violencia política, víctimas de quemaduras con ácido.

La organización, “Libres y Combativas” rechazó la invasión militar a Ucrania y enfatizan la responsabilidad de Estados Unidos y la Unión Europea en esta guerra ya que son los poderes que han reducido a escombros a Siria, Irak, Yemen, Libia o Afganistán, apoyando intervenciones militares, golpes de Estado y dictaduras militares sangrientas.

Por otro lado, mujeres independientes de Estados Unidos y Rusia declaran: estamos profundamente preocupadas por el riesgo de una posible guerra entre nuestros dos países que juntos poseen más del 90 por ciento de las armas nucleares del mundo; “estamos con nuestras hermanas en Ucrania, Este y Oeste, cuyas familias y país han sido destrozados pues han sufrido numerosas muertes.

En todo el país se realizarán actividades conmemorativas del 8 de marzo, aunque visiblemente las organizaciones feministas en algunos estados apenas son visibles o no existen como tales, pero los derechos de las mujeres se van visibilizando lentamente aún en las regiones de los pueblos originarios, en donde el machismo es más fuerte.

Conviene tener en cuenta que el feminismo es un elemento civilizatorio porque se adentra en procesos altamente civilizatorios que suponen una transformación del comportamiento y de la sensibilidad humanas en una dirección determinada, como la igualdad y en contra de la discriminación, si eres feminista entras a un mundo inexistente, que busca una sociedad más vivible, incluyente, respetuosa, tolerante, y democrática, el llamado es hacia la claridad de una agenda política de todos aquellos profesionales y ciudadanos comprometidos con el cambio social desde las familias y otras instituciones pequeñas de la vida cotidiana.