El escenario y el espectador

“¡Así me gustan, calladitos!”, grita un luchador cuando el público no grita, no aplaude, no chifla. A veces el público no se engancha. Pasa lo mismo en el teatro. “¡Ritmo!”, ordena el director cuando lo que sucede en el escenario no sostiene la atención.

En la lucha libre, en el teatro, y hasta en una plática sucede lo mismo. Se establece una relación entre el artista y el público, entre los locutores. El éxito del intercambio depende de dos.

Son comparables la lucha y el teatro. Luchadores y actores salen al escenario, al ring, en busca de comunicarse con el público. Buscamos transportar a los espectadores a un mundo que hemos creado con esfuerzo y cariño. Hemos construido y sostenido personajes dentro de un mundo ficticio que ahora se desborda hacia el mundo real. Se escurre y les cae en el regazo a quienes se encuentran en las butacas. Quien está sentado reacciona ante la propuesta del artista, actor, director, luchador. Recibe la oleada de ficción y de verdad, y devuelve atención, asombro, emoción, risa, incomodidad, indiferencia. El público se vuelve una parte vital de cualquier presentación. Lo sé. He estado en los dos lugares, actriz y público.

Como actriz, agradezco las miradas que sostienen mi trabajo en el escenario. Como público, con frecuencia me encuentro en el filo de mi asiento. De niña leía mucho y me transportaba al mundo que contenían los libros. Ahora sé que hay mundos en otros espacios, escenarios y hasta en el ring, y que la experiencia que tengo como actriz o como público depende de la relación que podemos establecer.