Desde que nací, Altos Hornos estuvo allí. Como ese dinosaurio de Monterroso. Ahora que de nuevo abro los ojos en esta ciudad [de tarde llego] lo veo muriendo. Ningún fuego, ningún humo negro. Nada saliendo de los hornos. Sus huesos en quiebra desde hace más de 18 años, hoy se encuentran casi fríos.

La otrora acerera más grande de Norteamérica, fundada en 1942, se descompone al igual que el agua del río Monclova a la que contaminó. Recuerdo al poeta de los ojos de mineral, Teódulo Carlos Flores, hablar del día aquel en el que AHMSA inició su trabajo: miríadas de peces boca arriba fluyendo en el cauce profundo del río Monclova donde antes, mi padre con clavados y brazadas, atrapara peces para comer.

Por primera vez en más de cincuenta años, contemplo los cielos azules como antesala para entrar a Monclova. Ya no están esos rojos encendidos y violetas que acompañaron mi niñez, no está el singular olor que horada suave la nariz, no está ese tizne. No están ya esas particulares tardes rojas del color de las fumarolas que ingresaban a mis pesadillas. Cielos claros; imposibles cielos claros vienen. Cumulonimbus, esas nubes como naves, blancas y tranquilas están aquí no perturbadas por emisión alguna.

Quien lo viera, cargamentos de hierro desde Hércules o desde China, detenidos. Quién lo sintiera así, miles de obreros sin trabajo. Pero esa boca de lumbre que ahora no funciona, era la bagatela con la que iluminaban a los agricultores; muchos dejaron los campos sin cultivar atraídos por el progreso, ese progreso que siempre brilla en trajes ajenos.

Y ahora ellos sin sustento y los otros miles de trabajadores de negocios proveedores de esta gran boca de lumbre, también. Quedaron en el ayer las montañas de pellets, esas esferas de hierro que luego fueron largos rollos de acero, así como en el ayer quedaron los sonidos casi inaudibles, esos silbidos de carne de los obreros que accidentalmente caían en la olla hirviente.

Huelgas y más huelgas se desdibujan. Avances y traiciones de los líderes de los obreros más al fondo. Hoy solo la clase trabajadora paga el dispendio y la putrefacción de decisiones tomadas en las alturas, en alturas tales y en mesas tales, que negras debieran ser viandas y bebidas. Pero ¿acaso hay algo de asombro en esto? Si es la historia sin fin tejida por hilos de sangre de hombres que son desechables. No porque así sea, sino porque así lo ve el modelo que todo succiona y que devuelve huesitos apenas, mientras engordan y se robustecen los argumentos astutos de quienes guardan en sus bolsillos la ganancia generada por otros, por los miles.

Que la mirada limpia sea en los que esperan. Que no esperen en vano. Que mientras, en algún trecho que se abra entre tal incertidumbre, permita que sus ojos se pasean por el cielo claro. Como a manera de descanso, para seguir luego, en lo justo que es pedir el injusto y raquítico salario que aún le deben.

Cielo proviene del latín caelum que procede del verbo caedere, que significa cortar, seccionar o cincelar. Para los antiguos romanos, el cielo estaba “cortado” en esferas concéntricas. La palabra cielo en castellano aparece registrada por primera vez en El cantar de Mío Cid en 1140.