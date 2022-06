Sergio Carmona Angulo solía decir: “Yo le doy a todos, porque si un día me agarran, me los llevo a todos”. Carmona Angulo, formalmente empresario, que hizo su fortuna con el huachicol, financiero de líderes de partidos políticos de todos los colores y mecenas de Morena, ya no tuvo tiempo de cumplir la advertencia. La tarde del 22 de noviembre pasado, mientras se cortaba el pelo en una barbería en San ...