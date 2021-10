El inquilino de

Esa noche me encontraba profundamente dormida. Nunca he padecido la liviandad del sueño; soy víctima de veleidades de Morfeo. Sin embargo, una intranquilidad onírica me asfixiaba. Traté de sobrellevar la situación hasta que un sonido rompió el silencio nocturnal: afuera, en la terraza, alguien caminaba...

-Espera- me dije

-...no camina, está brincando. Suenan como pasos de baile. Sí, alguien está bailando en la terraza, pero ¿quién?-.

Bastaba que dirigiera la mirada hacia el ventanal para averiguar quién estaba afuera, pero la idea me atemorizaba. ¿Cómo se metió alguien a la casa? ¿de qué manera llegó hasta el segundo piso? Decidí no voltear. Me refugié en el interior de la sábana no santa y a tientas, con la mirada gacha, tomé el gas pimienta que compré para ahuyentar a los monstruos de la calle que me habían seguido alguna vez para conducirme a sus nauseabundos infiernos.

Hace cinco años compré la casa a un funcionario caído en desgracia, sabía de su urgencia por deshacerse de ella, pero no mencionó nada así. Pasaron sesenta meses y nunca había escuchado algo parecido, ningún sonido extraño, nada sospechoso.

Por la mañana, con la paz que solo puede dar la diafanidad del día, fui a la terraza antes de bajar al desayunador. Nada. Absolutamente nada, todo en desordenado orden ¿Quizá fue mi imaginación? Sí, tal vez. Con ese apotegma, mi forzada hipótesis se hizo de una falsa credibilidad. Una paz al filo de la navaja me invadió el resto del día, hasta que la penumbra noctámbula se apoderó de la ciudad nuevamente. El eterno retorno, decía Nietzsche.

Otra vez de noche, y con ella, nuevamente los acuciantes pasos saltarines; pero esta vez los acompañaba una cantaleta casi en sigilo. Sólo poniendo atención se percibía una armonía entre ese discreto trote y la disonancia de una voz cavernosa y burlona. Definitivamente no era una fantasía mía, había alguien en la terraza... o algo. Un minuto, dos, diez... el tiempo me estaba rebasando, era preciso averiguar qué es lo que pasaba afuera. No puedo vivir con un advenedizo en el patio ¡yo no tengo inquilinos!

Lentamente me puse de pie y no me calcé las pantuflas para evitar que mis pisadas me delataran, como si la intrusa fuese yo. Me asomé, a simple vista, nada. Solo los pasos y el murmullo que les daba ritmo. Me acerqué más al ventanal, maldita la hora en que decidí no usar cortinas. Un par de pasos más tarde giré la vista hacia la derecha y vi que al borde de la cornisa danzaba un ser al ritmo que musitaba entre dientes. La oscuridad mostraba la silueta de unas piernas humanas sobre las cuales descansaba el torso y la cabeza de... ¿un ciervo? A pesar de la oscuridad, era perceptible que sonreía de forma socarrona, pero ¡los ciervos no sonríen!

Me descubrió. Lo único que recuerdo fue su mirada llena de odio seguida de un intenso bramido, después caí desmayada. Nunca había escuchado un alarido tan escalofriante. Me vino a buscar mi familia porque del trabajo llamaron para avisar que no me había presentado y no respondía ningún mensaje.

- No quiero rosarios, ni oraciones, ni chamanes, ni veladoras. Quiero que se vaya, que no esté más aquí-.

Al principio aparecía solamente en la terraza, ahora baila en la escalera, en la regadera y en la planta alta cuando tengo visitas en el recibidor del primer piso ¿cómo le explicas a tus amigas que tienes un ser de ultratumba en tu recámara? ¿cómo les dices que continúen desayunando despreocupadamente cuando un encolerizado bramido resuena escalera arriba?

La última de las calamidades llegó hace un momento, la cereza del pastel. Antes buscaba la noche para manifestarse o los lugares de la casa que se encontraban solos. Ya no: Me di una ducha para despejar la mente. Me miraba en el tocador mientras cepillaba mi cabello mojado y entonces lo volví a ver, pero esta vez cara a cara. Apareció a la vez que mi reflejo se desdibujaba en el espejo, como si emergiera entre el vapor del baño. En esta ocasión se dio el tiempo de mirarme, de burlarse de mi miedo y dedicarme unos bufidos. Quedé inmovilizada por el pánico. Unos instantes después, que me parecieron horas, desapareció sin más entre el vaho. Corrí hacia el cuarto contiguo y me atrincheré. Intenté llamar a mi familia y a mis amigos, pero -extrañamente- mi teléfono se quedó sin batería. Anochece y lo único que escucho son unos pies que bailan en la sala, mientras alguien canturrea una tonada incomprensible.

Hasta entonces pensaba que el único miedo irracional que conocía era el ser mujer en una calle de este país donde los demonios siempre están al acecho. Pero erré. No puedo hacer nada, no se irá y me rehúso a admitir en mi casa al peor de los monstruos: aceptar una incómoda cotidianidad.