¿Trabajo en equipo? No entiendo ni el concepto. Sé que mucha gente disfruta de largas jornadas de hablar sobre proyectos e ideas, sin hacer absolutamente nada o bien tardar mesesañosvidas para hacer algo que a lo mucho era para días o semanas. Perdónenme. Ando de mal humor.

Me cabe el proceso de repartir cachitos de un trabajo y que cada uno haga su parte, pero como no confío en nadie, me es una experiencia de angustia y ansiedad. Ok, mejor confieso de una vez que soy mandona y creo que solamente yo puedo hacer las cosas bien. ¡Jajajajajaja! Mi madre igual pensaba que yo podía todo sola, o tal vez no le gustaba ayudarme, y en sexto de primaria hice la piñata más sosa y sinsabor y francamente fea que he visto en mi vida. Necesitaba, hmmmm, un equipo, tal vez no, pero cuando menos instrucciones de parte de alguien que supiera guiarme, y aprender a dejarme guiar.

Eso presenta otro problema, hay quienes pensamos que sí sabemos hacer hasta lo que no sabemos hacer y le echamos los kilos, sin pedir ayuda, en mi caso por vergüenza. ¿No se supone que yo debo poder hacer todo bien a la primera sin ninguna experiencia previa? ¿No? ¿Por qué no me dijeron antes?

Vuelvo al tema del trabajo en equipo. A mis casi 67 años estoy aprendiendo a tener y a ser parte de un equipo de trabajo. Estoy aprendiendo a madrazos, y me falta mucho camino por andar. Diríamos que por mi carácter es bueno que sea yo la líder de este equipo en cuestión. ¡Pero...! ¿Cómo se liderea cuando quienes saben lo que están haciendo son los demás? Vuelvo a intentar hacer una piñata sin la más mínima idea de cómo comenzar.

Soy atrabancada, gracias a Dios, y hay gente que me quiere lo suficiente para seguirme en mis locuras. Y hasta de salvarme de mis errores. Creo que al final termina siendo a beneficio de muchos. Sí. Nuestros vicios tienen un lado virtuoso. Eso digo yo. Si yo sé que mi papel es querer algo y preguntarles a los demás cómo hacerlo, me facilito la vida y en equipo logramos algo que vale mucho la pena.