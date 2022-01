Imagínese usted, ¿un psicólogo como responsable de línea de producción en una empresa importante?, ¿un maestro normalista como presidente de la Suprema Corte de Justicia?, ¿un economista en salud?, ¿un médico detrás de las finanzas de una organización industrial?, ¿un psicoanalista arreglándole su coche?, ¿un historiador como profesor de matemáticas en una universidad o un ingeniero operándole de una enfermedad grave?

Seguro me dirá que todos tenemos capacidad para todo o que hay que aprovechar las oportunidades. Porque en la realidad social en la que vivimos sí hay historiadores que son embajadores sin tener preparación diplomática. Periodistas que por servicios al Estado han sido promovidos a secretarías importantes. Ingenieros que son gobernadores sin formación en ciencias políticas o en leyes. Abogados como responsables de la educación de un estado que no tienen la más mínima información y conocimiento sobre planes y programas educativos o todo lo que implica el espectro de la educación. Economistas que ocupan cargos de salud, en fin.

La lista de comparativos sería interminable en una sociedad como la nuestra, donde la simulación y el doble discurso afirman el mundo al revés en el que vivimos. Le invito a que un día de estos se tome el tiempo de analizar y revisar las listas de servidores públicos que conforman los cabildos de los municipios –los regidores–, los Congresos de sus estados –los diputados–, quienes conforman el Senado, así como a los personajes que ocupan carteras de secretarios a nivel estatal o federal, para que vea el País de inconsistencias en el que vivimos.

Usted como dueño de un negocio, y agreguémosle el imponderable de que este negocio maneja mucho dinero, ¿colocaría a alguien en una posición que no domina, que no está formado o simplemente que ignora el grueso de sus responsabilidades? Entonces, ¿por qué se extraña de que las cosas no marchen como deberían de ser cuando se habla de que la estructura del Estado no funciona? Las notas de los periódicos podrán decir lo que quieran, sobre todo cuando hay dinero de por medio. Tenemos el mejor Presidente que nunca jamás habíamos tenido; tenemos el mejor gobernador, nunca habíamos estado tan seguros, o notitas como aquellas de que “el alcalde de la ciudad es el mejor del País”. No lo olvide, la clase política vive como Ulises, del canto de las sirenas.

La verdad es lo que usted y yo vemos a diario. Un País y una sociedad compleja, donde la pobreza, la desigualdad, la falta de servicios de salud, los altos precios de la canasta básica y la inseguridad abundan. Estados donde se respira la violencia y donde siguen muchos vacíos sociales sin cubrir. Municipios donde cuestiones tan básicas como el drenaje, el cuidado de las plazas o el deseo de igualar a los desiguales con planes y programas de promoción humana, siguen siendo operados clientelarmente o bajo la práctica del paternalismo y el asistencialismo. Es decir, se sigue lucrando con la ignorancia y la pobreza de muchos. Esa es la realidad mexicana.

Alguna vez se ha tomado el tiempo en revisar el background de los políticos que ocupan carteras importantes, de los responsables de espacios en los medios o simplemente de los servidores públicos que en su estado o municipalidad lideran algunas coordinaciones o secretarías. ¿No se ha puesto a pensar que ésta es la clave de interpretación del Estado y de la situación que guarda la sociedad mexicana?

Muchos servidores públicos llegaron porque pertenecen a las familias de los políticos en turno o al grupo político que mañana o pasado van a proteger y a cuidar sus intereses, porque así se generan los acuerdos: te apoyo para que me apoyes. Otros llegaron teniendo un buen padrino con el que habrá compromisos permanentes en todos los rubros, o bien, una buena recomendación que por supuesto, como en las tiendas de usura, se pagará a un plazo largo y con pagos chiquitos. Hay muchos caminos para llegar a Roma.

La salida sería una ciudadanía que estuviera informada y que no se siguiera yendo por la libre sólo buscando sus intereses. Yo voto por fulano porque nos traerá beneficios, anteponiendo el bien privado sobre el bien público. En todo esto se cumple la máxima que repetimos una y otra vez, “tenemos los gobernantes que nos merecemos”. Gobernantes que sólo en sus distorsionadas entelequias creen que vivimos en el mejor presente. Nombres sobran.

Hoy los profesionales en la empresa y en el servicio público requieren capacidad de juicio para tomar decisiones difíciles en un periodo corto de tiempo con información objetiva. Afinación del temperamento, moderación del carácter, que es la cualidad que define quienes somos y hacer que las cosas ocurran. Que sean honestos, tirados para adelante, inspiradores, con liderazgo, innovadores, originales, con una autoestima equilibrada, un autoconocimiento objetivo, una autoaceptación de sus puntos fuertes y débiles, un autoconcepto real, una emocionalidad controlada y una idea clara de la justicia. Por supuesto, conocimiento del área donde van a estar, es decir, zapatero a tus zapatos. Entre otros tantos, ese es y ha sido nuestro eterno problema.

Sí es importante la actitud, pero es más importante la aptitud. En el estado actual de las cosas, no bastan las buenas intenciones porque, como dice el dicho, de esas está empedrado el camino al infierno. No se trata de querer solamente, sino de poder, y no siempre querer es poder. De nosotros depende, como ciudadanía, salir de este mundo al revés. Así las cosas.

