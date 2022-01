El neoecheverrismo frente al mundo

El pasado 11 de septiembre el presidente López Obrador anunció que Quirino Ordaz, quien fuera gobernador de Sinaloa, sería embajador de México ante el Reino de España. Ordaz, militante del PRI, se encontraba en vísperas de entregar el Gobierno del Estado al morenista Rubén Rocha.

El 17 de enero de este año, cuarto meses después de aquel anuncio, Felipe VI, rey de España, ofreció su tradicional recepción anual al cuerpo diplomático acreditado en Madrid. México estuvo representado por el encargado de negocios, ya que aún no se tiene embajador. España no le ha dado su visto bueno a la propuesta de López Obrador.

Designar embajador no es una decisión unilateral del jefe del Estado representado. Lo protocolariamente correcto consiste en informar al Gobierno ante el que ejercerá su representación, después el Gobierno “anfitrión” valora al personaje nombrado y da o no su beneplácito; obtenido este, el Gobierno anuncia públicamente la designación.

Al Presidente le valieron las formas, su decisión obedeció a intereses políticos internos, que tienen poco que ver con la relación entre México y España. Formuló su anuncio para su propia satisfacción política.

En segundo lugar, pese a los esfuerzos de Pedro Sánchez para llevar una buena relación con México, López Obrador insiste en enfrentarlos. Poco importa que el Gobierno español sea de izquierda, ideológicamente cercano a lo que AMLO dice ser. AMLO siempre busca adversarios, para justificar su figura de víctima, sin importar las consecuencias que ello pueda tener.

El embajador que propone AMLO gobernó Sinaloa, donde el crimen organizado sigue reinando y de donde muchos delitos que se materializan en España tienen su cuna. Veremos qué decide el Gobierno español.

Si Enrique Peña Nieto resultó una copia torpe de Salinas de Gortari; cada vez es más evidente que López Obrador lo es de Luis Echeverría. No digo que estos hayan sido buenos gobernantes, pero lo cierto es que uno y otro deliraron por alcanzar la grandeza más allá de su sexenio y de las fronteras del país.

No olvidemos que, en su momento, convencieron a más de dos. Echeverría aspiraba a la ONU; Salinas a la OMC. Tuvieron respaldos importantes que, con el paso del tiempo, se esfumaron. Por su parte, sus modernos émulos ni siquiera se plantean tamañas ambiciones. Son política y económicamente pequeños, los mueve la corrupción política (AMLO) y económica (EPN).

Fiel a su escuela y a las costumbres de la política exterior priista, López Obrador anunció otros nombramientos diplomáticos. Enviará como cónsul general a Barcelona a la exgobernadora de Sonora y al exgobernador de Campeche como embajador en República Dominicana. Ambos, al igual que el sinaloense, son priistas que cumplieron entregando sus respectivos gobiernos a morenistas. Está claro que Sinaloa vale más que Sonora y Campeche, por algo será.

En el frente del amiguismo destaca el historiador Pedro Salmerón, cercano a la primera dama, acusado de múltiples actos de acoso sexual contra sus alumnas, muchas de ellas afiliadas a morena, seguidoras del Presidente y de su movimiento. En fin, todo, menos opositoras de la 4T.

La última acción de la política exterior con sello priista-echeverrista fue la visita a México de la titular de Energía de Estados Unidos para platicar con todos los actores sobre la reforma eléctrica del Presidente. Resulta paradójico el enfoque de la secretaria de Energía en intereses particulares. No olvidemos que se acaba de sellar el nuevo pacto de seguridad y que aplaudieron a López por sus políticas dizque ambientales. López, como Echeverría, sabe que la relación con el Gobierno estadounidense no puede ser monotemática, juega sus fichas, entiende las prioridades de su poderoso vecino y sabe que, como cómplice siempre será más útil a la potencia mundial. A la administración de Biden le importa el resultado, no la retórica de López que tanto molesta a sus opositores.

@chuyramirezr