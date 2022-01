¿El peor presidente... y la peor oposición?

No sé a ustedes, pero a mí me pasa cada vez más que ya no quiero leer las noticias o abrir los mensajes de redes sociales relacionados a la economía y a la política en México. No, no se trata de ignorar la realidad o de aplicar la operación avestruz de cabeza enterrada en el suelo, sino de procurar mantener cierto nivel de salud mental. Como ya mencionábamos hace no mucho en este espacio, es como estar rodeados de expertos en todo, gente que apenas hace unos cuantos años no sabía lo que era el fuera de lugar y que ahora se siente (¿nos sentimos?) capacitada para pitar la final de la Copa del Mundo. No sólo repiten (¿repetimos?) los argumentos que les alimentan sus propias cajas de resonancia, sino que rara vez le ponen unos minutos de análisis a esos argumentos, mensajes o consignas que distribuyen, esperando tener respuestas alineadas a su propio sesgo y cerrándose inmediatamente ante cualquier pregunta o argumento que ponga en tela de duda lo que su mensaje, meme o reflexión señala.

¿Cuál es la raíz del problema? ¿Cómo acabamos en este nivel de polarización y de realidades alternativas que llegan a un nivel en el que la vocera del Presidente descaradamente niega que se hayan regalado 200 ventiladores a Cuba para inmediatamente pasar a aclarar que sólo “fueron 150 de un tipo y 50 de otro”? Es normal pensar que los gobernantes consideran a los ciudadanos como poco inteligentes, por no decir pentontos. Y tal vez de ahí surgen las primeras pistas sobre la causa raíz del desastre que es, hasta ahora, el gobierno 4T del presidente López Obrador. A fines de los años noventa, salíamos de haber superado una de las peores crisis en la historia de México, de fabricación 100 por ciento nacional cuando los castillos de naipes que construyó Salinas de Gortari no aguantaron más el peso de la realidad. El presidente Ernesto Zedillo tomó las medidas que dictaba el libro vigente de la época, le dio la vuelta a la crisis y encaminó al País hacia una transición ordenada del poder que pasaba a manos de la oposición más seria que ha tenido México. El PAN de aquellas épocas, que no debe ser confundido con lo que queda del “PAN” hoy en día, tenía la legitimidad, doctrina y, en gran medida, los líderes que la ocasión demandaba. Hasta se hicieron de un candidato que rompía todos los moldes y parecía una promesa de cambio verdadero. Todos sabemos lo que pasó con Vicente Fox: una decepción mayúscula al acabar administrando al País solamente como otra versión del PRI en tonos azules. Aun así, su partido no perdió el poder y Felipe Calderón llegó (por la puerta de atrás) cargado de experiencia política; le declaró la guerra al narco, tal vez sin una estrategia, sin convicción y sin el poder necesario para ganar la guerra, abriendo así la llave a los homicidios que se empezaron a contar en decenas de miles. Inexplicablemente, es Felipe Calderón a quien aquellos que se consideran opositores a AMLO ven como “el mejor presidente de México”. Lo extrañan y lo alaban como si fuera un santo en vida. Se les olvida que ese que ellos consideran “el mejor presidente de la historia” no fue capaz de retener la presidencia para su partido con sus “buenos” resultados. Fue tan “exitoso” que la población dejó a su candidata en tercer lugar, resucitando de su ataúd al vampiro del PRI. Sí, ese que se cansó de chuparle la sangre al País regresó disfrazado con la imagen de niño bueno de Peña Nieto. La historia ya la conocemos. El PRI tuvo la oportunidad de refundarse en la autocrítica y cambiar el destino de México, pero no lo hicieron. En lugar de mostrarnos que la frase de “el nuevo PRI” no era un slogan hueco, decidieron hacer lo que el peor PRI hubiera hecho: fingir reformas de todo tipo, mientras saqueaban al País, a nivel federal y estatal. Se sentían imbatibles, como si nunca fuera a llegar el día del juicio. Así, abrieron la puerta a que el hartazgo de la gente trajera al poder a una opción de la que muchos dudábamos, pero que representaba la única alternativa para procurar un cambio real. Después de todo, ¿qué tan malo podrá ser AMLO?

Para alguien que le dio el beneficio de la duda, es cada vez más frustrante ver sus formas y sus resultados. Es irritante ver su sonrisa socarrona cuando, micrófono en mano, acusa a todo aquel que se atreve a señalar la más mínima falla de su gobierno; cuando con una testarudez de campeonato reniega de los números y estadísticas; cuando dice que “vamos bien” aún cuando el agua le llega al cuello a los pasajeros del barco a su cargo. Cansados de AMLO, muchos volteamos a ver a la oposición (0p0sici0n), esa que dice que “tenemos al peor presidente de la historia”, pero que ni así, con la ayuda de los pobres resultados de la 4T, es capaz de siquiera esbozar la carátula de su estrategia para recuperar el poder. ¿Será que tenemos al peor Presidente y a la peor oposición de la historia coexistiendo? Suena grave. No quiero sonar alarmista, pero ¿acaso no se nos habrán alineado dos meteoritos?

