El privilegio de ser principiante

“A pesar de todo lo que has estudiado y hecho en la vida, tu columna se llama ‘La vida...para principiantes’. ¿Aún te consideras principiante?”

Inhalo y exhalo y recojo todas las apariencias y presunciones de que algo sé de este camino que se llama “vida”. Y como Platón reportó que dijo Sócrates, declaro que solo sé que no sé nada. Y aparte agregaría que lo que creía saber, ahora sé que no es cierto. Lo cual me deja en una eterna encogida de hombros con cara de “sepa Dios”. Aunque ni siquiera tengo claro a quién o a qué me refiero al decir “Dios”.

Ser principiante tiene muchas bondades. Deja abiertas todas las posibilidades de ir descubriendo día tras día algo nuevo. Me permite mirar mi entorno y recordar como llegó a estar así y saber que existen innumerables posibilidades de transformación aún.

Después del estreno de Wit, alguien me preguntó cómo estuvo la función. “Buena, pero no perfecta”. A pesar de saber que la perfección no existe y que la atención puesta en ella en realidad provoca mayor error, mi egopersonalidadcarácter desearía justo eso, mientras la parte mía que es viva, la principiante, sabe que la magia reside en el estar, en el flujo, en la opción de que cada momento, cada función, cada experiencia, sean diferentes. (Le pueden avisar a mi director que sí entiendo lo que me pasa, pero que aún no he logrado meter la otra mitad del pie derecho – él entenderá.)

Entonces declaro que mi mayor anhelo es reconocerme principiante y tener el privilegio de seguirlo siendo. ¡Y meter el pie derecho completo!