Quien piense que la relación del gobierno de México con el de Estados Unidos marcha por buen camino, no está viendo la realidad. Quien crea al presidente Andrés Manuel López Obrador que su relación con el presidente Joe Biden es buena, cálida y de respeto, es ingenuo. El que no haya gritos destemplados ni manotazos públicos sobre la mesa, no significa que la relación bilateral esté bien. Atraviesa ...