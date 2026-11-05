El realismo mágico de Roberta Sada

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    El realismo mágico de Roberta Sada
    Exposición de la obra pictórica de la pintora Roberta Sada. Grupo Detona/Diseño Edwin Sánchez Landeros

Plácido Garza DETONA Oleos y pinceles rebozantes de vida en las geniales manos de una artista que rebasan la realidad de una fotografía

¿Les platico? ¡Arre!

La obra pictórica de esta artista sampetrina explora la relación entre la luz, la textura y los espacios para darle a su exposición una experiencia multisensorial.

La monumental pintura de las mazorcas multicolores y la del esplendoroso Cerro de la Silla se exhibirán en los restaurantes en Estados Unidos, de un coleccionista que las adquirió antes de la exposición que tuvo lugar la noche de este miércoles 4 y que no tuvo empacho en prestarlas para lucir en todo su esplendor en esta exposición a la que acudieron especialistas, familia, amigos y otros invitados.

$!Exposición de la obra pictórica de la pintora Roberta Sada.
Exposición de la obra pictórica de la pintora Roberta Sada. Grupo Detona/Diseño Edwin Sánchez Landeros

Un festín de realismo mágico, que nada le tiene que pedir al género literario de García Márquez.

Fue inevitable pedir una fotografía al lado de la artista y su obra.

Las tomas se repetían una a una porque todos queríamos llevarnos una réplica de esta exposición que fue objeto de una magnífica curaduría.

$!Exposición de la obra pictórica de la pintora Roberta Sada.
Exposición de la obra pictórica de la pintora Roberta Sada. Grupo Detona/Diseño Edwin Sánchez Landeros

Otras muestras de Roberta han sido “Fragancia de Luz” (septiembre 2025 y “Aromas” (septiembre 2021), en ETRA Galería.

La presentada en Akadem, de la Del Valle, llevó por título “Naturaleza Eterna” y vaya que el nombre fue fiel reflejo de lo que vimos adornando las paredes de este espacio.

Roberta pinta con un toque de realismo que pareciera arrancado de las naturalezas que son objeto de su atención.

$!La artista y al frente, la Coca Negra.
La artista y al frente, la Coca Negra. Grupo Detona

Su ojo -vuelto lente- le da profundidad a las paredes donde cuelga esta obra magnífica, que a juicio de algunos de los pintores que estuvieron en la ocasión, merece ser expuesta en las galerías de postín.

Bien por Roberta y bien por quienes tuvimos la suerte de ser invitados a esta exposición, que arranca suspiros de verdad arrancada a la inspiración.

Cajón Desastre:

- Mañana, cambio completo de programa sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente, Incuestionable, Incondicional e Insustituible de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Arte
Cultura
Exposiciones

Localizaciones


Monterrey

Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Remembranza cínica

Remembranza cínica
NosotrAs: Sobrevivir en territorio de violencia

NosotrAs: Sobrevivir en territorio de violencia
true

POLITICÓN: Reestructura de Stellantis México acerca a Saltillo al centro de decisiones
El CEO de Stellantis México, Daniel Alejandro González, durante la presentación de los nuevos vehículos Leapmotor.

Con nueva estructura, Stellantis será más rápido y tendrá mayor enfoque: CEO
Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al domicilio ubicado en el cruce de Novena y Leandro Valle.

Muere adulto mayor en incendio de vivienda en San Pedro, Coahuila
Elementos de Seguridad Pública participaron en las revisiones dentro del plantel.

Activan operativo mochila por presunta amenaza de tiroteo en secundaria de Saltillo

¿Estamos ante el fin de la era Trump?

¿Estamos ante el fin de la era Trump?
El piloto saltillense comenzó su trayectoria en el karting a los 11 años y ahora busca cumplir uno de sus sueños deportivos.

De Saltillo a la Baja 1000: Manuel Álvarez va por su sueño