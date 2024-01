El sacacorchos, la máquina de coser, las tortillas de harina, la plomería, el mantenimiento del coche y otros quehaceres que determinan la calidad del hombre o la mujer

Una mujer que vive sola y toma vino tinto necesita saber usar un sacacorchos. He dicho. Me he topado de nuevo con uno de esos memes que dice quien postea, “Es un meme, es X.” No hay nada X. Aparte, Señor, su meme me dio rabia. La imagen mostraba un metate, una máquina para hacer tortillas, un molcajete y una máquina de coser. La leyenda: No me queden mal, ¿quiénes son las mujeres que aún usan estas cosas? Punto 1 es evidente. Quedo mal como mujer si no uso esos aparatos. La verdad es que el único que no sé usar es el metate, pero encuentro de una inutilidad exagerada presumir del hecho de que sí sé usar los otros. Y...la verdad es que no los necesito, pero el sacacorchos sí.

Respondí, con toda la rabia del mundo (así como respondo a veces), preguntando por los hombres que no saben poner un clavo (de taquetes ni hablamos), arreglar un enchufe o un apagador, cambiar el aceite a su coche, arreglar goteras en las llaves del baño o de la cocina, usar la lavadora de ropa, instalar un ventilador de techo...conste que estoy mencionando cosas muy básicas. Yo tampoco sé hacer algunas de estas cosas, pero la comparación se entiende, ¿no? Cuando requiero hacer esas cosas le hablo a una amiga – ELLA sí sabe.

Les confieso que no me hace ruido que los hombres sepan o no hacer estas cosas. Ni otras. No quiero caer en el cliché de determinar la calidad del ser mujer o ser hombre por hacer ciertas cosas (como sopa de arroz y tortillas de harina). He sido suficiente exigente conmigo misma a lo largo de mi vida como para agregarle a la lista de demandas. He cocinado lo suficiente, cosido lo suficiente, pintado lo suficiente, limpiado lo suficiente, decorado lo suficiente, lavado lo suficiente...

En estos días he leído comentarios sobre los “roles” femeninos y masculinos, más orientados a que “si exiges tal, tendrías tú que aportar tal”. No puedo no estar de acuerdo. Eso significa que cada individuo y cada pareja construirá su propio intercambio en cuanto a los roles, sin que eso signifique una merma en el ser mujer o ser hombre de cualquiera de los dos.