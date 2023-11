El significado de la vida, el cambio, la adaptabilidad, y el camino a la muerte

“Cada vez que encuentro el significado de la vida, lo cambian.” Primera pregunta, ¿Quién lo cambia? No somos un experimento de alguna deidad que disfruta de tirarnos curvas mientras corremos de allá para acá buscando sobrevivir. Tenemos una vida, o muchas. Desde el momento de la concepción vamos caminando hacia la muerte. Confieso que me intriga ese paso que algún día daré a través de una puerta o velo a otro lugar. Espero tener la dicha de llegar a ese momento coherente y consciente, y participar activamente en ese paso. Mientras tanto, no sé si la vida que vivo tiene algún significado más allá de llegar al momento de la muerte. Creo que la filosofía budista lo marca así. Esta vida es un camino hacia la muerte. Acabamos de pasar por el día de muertos, con sus altares y ofrendas. No participé en nada activamente este año. He estado pensativa y acompañada de la vida y de la muerte.

La vida, esta vida, desde mi perspectiva, no tiene significado alguno. No pienso tener una misión. No creo que una energía creadora me envió para cumplir un propósito. Dicen por allí que todos tenemos parte de la divinidad dentro de nosotros. Si eso es cierto, todos juntos somos la energía creadora, lo cual significa que yo tengo la opción de determinar en lo que deseo invertir el tiempo de vida que tengo. Puedo construir el estilo de vida y colaborar en la totalidad de la manera que pueda y desee. Y así es que vemos tanta variedad en las maneras en que distintas culturas e individuos interpretamos y vivimos la vida, esta vida.

También significa que conforme pasan las etapas de la vida, fases, edades, ocupaciones, madurez, crisis, eventos...cambiaremos la manera en que vivimos de allí hacía adelante. El cambio es el constante, y quien no fluye con el cambio corre el riesgo de permanecer tercamente estancado mientras las oportunidades pasan. Sería una tragedia si fuéramos los mismos, haciendo lo mismo, y negándonos a la adaptación y la flexibilidad. La vida no es estática e implica movimiento. Si me estanco moriré en vida.