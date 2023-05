Les platico estas tres anécdotas con su respectiva moraleja. ¡Arre!

PRIMERA:

Cuando pido comida para esta su irreverente casa, quienes me atienden por teléfono, de joven no me bajan.

En cambio, al ir al cine me dan tarifa de la 3a edad sin que por pudor yo la pida.

Esas son las jugarretas que el tiempo le hace a quien tiene voz de pito y apariencia vieja.

SEGUNDA:

En mis días de profesor del Tec de Monterrey, me metieron a un grupo de ExATec sin siquiera pedirlo.

El grupo se sigue llamando “Aulas 5” y así mutó de la era vegetal de hace 30 años a la digitalactual.