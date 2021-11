El viaje a casa

“Dijeron que en este fin de 2021 estamos volviendo a nuestras raíces”. Pensé un poco sobre eso. La palabra “volviendo” hace pensar en tomar pasos hacia atrás, y en la vida no hay hacia atrás, pero sí hay “volver”. Al caminar por la vida nos distraemos de cosas que han sido importantes en algún tiempo. Cuando volvemos a las cosas importantes no somos las mismas personas que éramos cuando nos distrajimos. Volvemos con más camino andado, con experiencias en los bolsillos, con conocimientos y, con suerte o con mucho trabajo hecho, hasta con sabiduría.

Creo que, en vez de pensar en volver a nuestras raíces, podríamos pensar en que cada paso de la vida nos lleva más cerca al autoconocimiento y autoconsciencia, hacia un lugar que, por ser más real, será más sencillo de sostener. En el viaje del héroe que nos legó Joseph Campbell, y que es la base de todas las historias míticas y épicas que conocemos, hay un momento al final que se llama “regreso a casa”. Y sí, podría ser que este momento histórico se presta a que volvamos a casa, o sea que demos pasos fuertes y seguros hacia un mayor autoconocimiento, hacia quienes somos en realidad.

Nos daremos cuenta de estar viviendo cosas que ya no queremos. Tomaremos decisiones que sorprenderán. Nos alejaremos de “amistades” y “relaciones” y daremos entrada a otras personas o bien nos quedaremos un tanto más solos. Cosas que nos preocupaban dejarán de hacerlo y voltearemos a ver cosas que se vuelven importantes. No sé Uds., pero yo me siento algo agitada y desubicada. Creo que pronto comenzarán a asentarse las aguas.