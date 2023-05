Elección 2023 Coahuila: candidatos sin argumentos

En las democracias liberales el debate se ha convertido en una herramienta necesaria en el camino hacia las elecciones. Falta de propuestas, ataques constantes, descalificaciones, pocas ideas, pocos contenidos y evidentemente muy pocos argumentos ha sido el resultado de éstos.

Por la falta de visión y acostumbrados a replicar modelos, nos hemos quedado con el ejemplo de los formatos norteamericanos, donde sigue sin distinguirse lo privado de lo público, lo moral de lo ético; donde en muchas ocasiones son los pecados cometidos en algún momento de la vida, los que condicionan el voto del electorado, olvidando que los pecados son del tiempo y no de España, sin embargo, en una sociedad purista, no dejan de ser factor.

Acá no se ha recurrido del todo al uso de información del ámbito de lo privado –aunque no están lejos– pero sí se ha perdido mucho el tiempo, con señalamientos que se han generado en el accionar de los candidatos en el ámbito de lo público. Por supuesto, hay acuerdos backstage a diferencia de nuestros vecinos del norte, donde se condiciona el discurso.

Como en la lucha libre, se han puesto de acuerdo tras bambalinas para no lastimarse de forma pública, como sí lo hacen los norteamericanos, donde lo público y lo privado convergen en esos encuentros. Acá, sin el menor recato, nos encontramos figuras controvertidas –moralmente– a las que les importa muy poco el pasado azaroso porque nuestros criterios de elección son otros: la presencia, la apariencia, lo jocoso y no los intereses que representan.

Por supuesto, no es la esencia del debate. Para eso, desafortunadamente están los programas de chismes e indiscreciones que también, siguiendo el modelo norteamericano, pero bastante sancochado, tenemos en nuestro país.

La esencia del debate es la argumentación, no la descalificación. En este margayate de acusaciones sobre lo poco que en torno a lo que han realizado en el espacio público se atribuyen –evidentemente por los acuerdos en lo oscurito–, los argumentos han brillado por su ausencia.

No se trata de que aludan a los clásicos de la Filosofía Política, de la Sociología o de la Ética y la Administración Pública o los Índices de las organizaciones más importantes en los distintos rubros, pero sí que nos digan cómo rayos y con qué recursos harán lo que primaveralmente prometen, sin haber hecho un análisis mínimo de riesgos –porque se nota –, sabiendo de antemano que no lo podrán lograr; por cuestiones legales, presupuestales o simplemente porque bajo la consigna de que “el prometer no empobrece” y, con memoria de corto plazo, nadie se acordará de lo que se dijo y una vez; y ya con la torta bajo el brazo, “háganle como quieran” porque la ley los protege.

Y no se argumenta porque no traen nada en la mochila, porque no es parte de la dinámica de su vida o simplemente porque están acostumbrados a responder a la idea de lo que representa un político profesional en nuestro país: bla bla bla. ¿Y los argumentos, y las ideas?

Porque un debate es una fiesta de ideas. Al menos es lo que enseñamos en el ámbito académico. Cuando hay argumentos, ordinariamente el camino no es tan nebuloso porque contra facta non sunt argumenta, por eso el debate es un espacio de ideas basadas en argumentaciones sólidas. Argumentar es dar razones fundamentadas.

En el mundo maniqueo en el que pervivimos y donde la subjetividad nos complica, donde la racionalidad es lo menos importante, ya ahí están los resultados. Por eso lo absurdo de preguntas como: ¿Quién ganó el debate? Pues entre nosotros depende de la encuestadora o depende de la muestra, sus condicionamientos y su contexto de aplicación.

Pero eso no es lo que debiera preocuparnos, sino el nivel de argumentos, de análisis y de conocimiento, al menos de forma básica, de los temas que hoy por hoy preocupan a gran parte de la sociedad. En un debate, quien debe de ganar es la ciudadanía por la información obtenida, pero la pregunta es: ¿pues cuál?

Crecimiento económico, transporte, seguridad, deuda pública, finanzas, transparencia, agua, rendición de cuentas, los problemas de la educación de los niños, adolescentes y jóvenes; los impuestos, las calles, los productos básicos, la gasolina, recursos para la educación, empleabilidad, bajos salarios, vivienda digna. ¿Dijeron los candidatos cómo lo van a palear? ¿Presentaron argumentos sobre cómo van a combatir todos esos lastres?

Te recuerdo, esas visiones chatas son las que nos lideraran los próximos seis años. Para eso la inversión mayúscula de gastos de campaña, de la cual, una vez que estén instalados, los candidatos tendrán que pagar la factura de quienes los apoyaron en las campañas. ¿Para qué los argumentos?

A un mes de las elecciones, el 40 por ciento de la población con posibilidades de votar –según una encuesta de esta casa editora elaborada a finales del mes pasado– es decir, 942 mil personas de 2 mil 355 mil que conforman el padrón electoral en el estado, aún no saben por quién votar. ¿Usted ya lo sabe? Un buen punto de partida podría ser indagar sobre los temas que te preocupan y los argumentos que los candidatos ofrecen para resolverlo, porque de eso dependerán los próximos seis años que, para bien o para no tan bien, viviremos en este estado. La elección del 4 de junio no es cosa menor, nos jugamos el futuro de Coahuila. Así las cosas.