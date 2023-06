En democracia, la litigiosidad es un elemento inherente a los procesos electorales. Por ello justamente existen reglas que prevén la posibilidad de que, en cada etapa de la ruta las decisiones de la autoridad, así como las acciones de cada participante en la contienda, puedan controvertirse.

En este sentido, el que un partido político, un candidato, en incluso los ciudadanos puedan iniciar litigios acudiendo a las instancias jurisdiccionales no debe sorprender a nadie. Por lo demás, no existen hechos que no puedan ser controvertidos.

TE PUEDE INTERESAR: Elecciones 2023: Traería litigios asignación de curules de representación proporcional

Por ello, el que los resultados de la elección de diputados celebrada el domingo anterior en Coahuila, concretamente la próxima asignación de diputados de representación proporcional, pueda dar origen a una controversia debe ser visto como un hecho normal.

Al respecto es preciso señalar que la existencia de recursos para que sea un tribunal especializado el que dirima las controversias surgidas a propósito de los resultados electorales constituye una salvaguarda democrática. Siempre será preferible que las diferencias se resuelvan por esa vía antes de que las pasiones se desborden.

Como lo informamos en esta edición, los resultados de la elección de la próxima legislatura del Congreso del Estado podrían arrojar un resultado que implique una sub representación desproporcionada para uno de los contendientes: el partido Morena.

La legislación prevé un límite para dicha posibilidad: ocho puntos porcentuales por arriba o por debajo del nivel de votación obtenido por los partidos políticos. Cualquier integración del parlamento fuera de dicho parámetro es, por definición, indeseable.

Sin embargo, en el caso de Coahuila el tamaño de Congreso (25 bancas) ha implicado en el pasado que los límites de sobre y sub representación sean excedidos, pues en determinadas circunstancias resulta imposible cumplir, de forma simultánea, todas las reglas que definen la integración de la legislatura a partir de los resultados comiciales.

TE PUEDE INTERESAR: Elecciones Coahuila 2023: Así se vivió la jornada electoral en el estado, horarios, candidatos y resultados

El ideal, de acuerdo con las reglas democráticas, es que los votos que la ciudadanía emita a favor de cada partido se encuentren debidamente representados. Esto implica que el porcentaje de bancas asignado a cada fuerza política sea lo más cercano posible a su votación.

En esta ocasión, como ya ha ocurrido anteriormente, eso podría no ocurrir. Y en ese caso, lo más probable es que el partido que se considere afectado por la aplicación de los criterios legales decida acudir a los tribunales para intentar revertir la situación.

Si ello ocurre, la decisión jurisdiccional no solamente aportará certeza a la controversia concreta, sino que puede ofrecer directrices para una eventual modificación legal que resuelva el problema de fondo, que no es otro que el hecho de garantizar que la voluntad popular sea debidamente representada en el órgano legislativo de nuestra Entidad.