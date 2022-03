Eliminación de las barras... ¿tan fácil como dar un plumazo?

Pensar en la eliminación de las barras en el futbol mexicano de un plumazo, como ha dado a entender el presidente de la Liga MX, es enviar un mensaje en un tema que se ha politizado al extremo y que sigue sin entenderse en el fondo. Al reunirse con diputados federales, Mikel Arriola —también estuvo presente Yon de Luisa, presidente de la Femexfut— le detalló a los legisladores las medidas que han tomado hasta ahora, dando a entender que no serán solamente las barras visitantes las que no puedan ingresar a los escenarios de la Liga MX, serán absolutamente todas.

O al menos esa parecía ser la principal sustancia del mensaje de Arriola, aunque la realidad es que no desaparecerán, sólo las reorganizarán e intentarán tenerlas bajo control para saber quiénes forman parte de ellas. La identificación de los barristas, saber quiénes son y dónde viven, es parte del proceso. Nada nuevo. Eso lo han intentado decenas de veces, cada vez que se “ahoga el niño, tapan el pozo”. No, así no es, y así no podrán tener control, porque estos grupos seguirán, fueron creados por los directivos para convertirse en grupos de choque y, ahora, ¿quién podrá acabar con esto?, ¿solamente con la firma del presidente de la Liga en un acuerdo?... Es complicado de creer.

El tema es mucho más profundo. Primeramente, se debería garantizar la seguridad en los estadios, algo que ya están haciendo y logrando algunos clubes. Sin la necesidad de esperar a un evento como el ocurrido en Querétaro el pasado 5 de marzo, comenzaron a trabajar hace tiempo y a invertir en sistemas de seguridad. Se necesita también homologar los protocolos, no dejar que sea al libre albedrío, para que todos sepan la manera en que se debe de actuar; insisto, aún si Santos y Atlas ya tienen Fan ID, o en Toluca y Guadalajara ya ponen detectores de metales. Se agradece, claro, pero deberían ser los mismos elementos, los mismos sistemas para todos.

Y ni qué decir de la necesidad de que se involucren las autoridades gubernamentales en todos los niveles, porque lo que ayer escuchamos de parte de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, en el sentido de que la responsabilidad de lo que pase en los estadios solamente es de las autoridades estatales; es decir, a nivel local, en verdad que no ayudará al avance. Se necesita que un elemento clave para la detección de delincuentes dentro de las barras y de los estadios, como la Plataforma México, sea parte de este proyecto de seguridad, y no por querer invadir al individuo ni violar sus derechos, sino simple y sencillamente para tener todas las herramientas necesarias para ejecutar de manera eficaz las nuevas medidas de seguridad.

Porque las barras no desaparecerán, como lo ha anunciado Arriola, pero deben tenerlas en control absoluto, con todo lo que tengan a la mano, para tratar de recuperar las tribunas y las inmediaciones de los estadios, esos espacios que se apropiaron, porque los dejaron adueñarse de ellos.