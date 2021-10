Elton John, Charly García y Bill Wyman

El viernes pasado fue de fiesta para el cantautor británico Elton John puesto que, a pesar de que se vio forzado a interrumpir su gira mundial debido a una caída, estrenó su más nuevo álbum.

Este lleva el título de “The Lockdown Sessions” (algo así como “Las sesiones del encierro”), y de alguna manera ya nos había estado dando una probadita de la innovadora y muy actual producción que es con uno de los primeros temas incluidos en el mismo con anticipación como fue “Cold Heart”, su dueto con Dua Lipa que es uno de varios en los que se vale de los artistas jóvenes más prometedores y en tendencia para él mismo identificarse con los nuevos públicos, de alguna forma parecido a lo que sucedió en los años 90 a partir de que ganó el Oscar a la Mejor Canción de 1994 por su tema “Can You Feel The Love Tonight?” de “El Rey León”.

Así, además de Dua Lipa podemos encontrar en “The Lockdown Sessions” a cantantes contemporáneos a ella como lo son Charlie Puth, Nicki Minaj; Years and Years y Lil Nas; otros más de finales del siglo XX como Eddie Vedder, vocalista líder de Pearl Jam y Gorillaz, y no los últimos sino los primeros por ser más contemporáneos del intérprete de clásicos como “Rocketman”; “Your Song” y “I`m Still Standing”, como Stevie Wonder, Stevie Nicks y la leyenda de la música country norteamericana Glen Campbell, entre otros más. Un regalo de Navidad muy bueno para irse apartando de una vez, independientemente del dueto navideño con su compatriota Ed Sheeran que este último “destapó” en días pasados e hizo que Elton lo llamara “maldito hocicón”.

Siguiendo con las fiestas y los cumpleañeros contemporáneos de Elton John que como lo hemos venido comentando en columnas anteriores han sido muchos a lo largo del mes, el pasado sábado 23 quien estuvo de manteles largos fue el no menos controvertido músico y cantante argentino Charly García al llegar a las siete décadas de vida ý quien como su colega británico favorablemente pudo salir delante de una muy pública etapa de adicciones que no le impidieron como quiera convertirse en una de las figuras emblemáticas del memorable movimiento de “Rock en tu Idioma” de la segunda mitad de los años 80 y en donde a pesar de ser una generación anterior tuvo su segundo aire al lado de bandas como Soda Stereo, Enanitos Verdes y otros más.

Su historia, por tanto, se remonta como lo comentamos también en su momento al salir el documental de Netflix del año pasado “Rompan Todo” a los años 70 donde fue primero conocido como parte de la agrupación llamada Sui Géneris, banda de folk rock de la que emigró en la segunda mitad de aquella década al rock progresivo de “La Máquina de Hacer Pájaros” para a principios de los 80 apostar por su primer proyecto solista que fue “Yendo de la cama al living” (1982), y le resto es historia. En el 2009 Charly recibió un más que merecido Grammy a la Excelencia Musical, y en su ciudad de origen en el 2013 el titulo de Doctor Honoris Causa de la Universidad General de San Martín, además de seguir activo y con salud a la fecha.

Para cerrar con broche de oro, fue el domingo pasado quien estuvo de fiesta, y con mucha justificación, fue el legendario bajista de la banda británica de rock and roll The Rolling Stones, Bill Wyman, quien llegó a los 85 años de edad. ¡Muchas felicidades y que siga el rock and roll!

