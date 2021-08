En caso de duda, mejor no actuar

En el derecho romano había una ley que sigue siendo un consejo para todo momento de la vida, “in dubiis, abstine”, es decir, en caso de duda, abstenerse. Me remito al latinajo porque las dudas asaltan a la sociedad mexicana con respecto al regreso a las aulas donde, fuera del trasfondo político al que hoy se le somete, se ha hecho a un lado el marco social, emocional, psicológico y de internalización de conocimiento, sin lugar a duda.

A unos días de que comience el ciclo escolar hay más dudas que certezas a pesar de lo que digan las autoridades. Y claro, son ellos –las autoridades– quienes no saben ni entienden por dónde; el asunto es empezar, reactivar la vida, reactivar la sociedad y de pasadita reactivar la economía que para ellos es lo que importa. ¿Por qué no se ha hecho una consulta o un referéndum al respecto?, ¿por qué no se ha consultado a los involucrados en el tema sobre la factibilidad o no del tan multimentado regreso?

Sin lugar a dudas, la educación busca como estructura educanda del hombre el desarrollo integral de la persona y sus circunstancias; el desarrollo pleno de cada cultura, su comunicación y su múltiple enriquecimiento, porque es un proceso humano de maduración en todos los órdenes, pero requiere de un contexto. Cuando menciono el contexto quiero decir que deben de darse las condiciones para que el proceso tenga éxito.

¿Qué más da si se deja pasar este año? ¿Son conscientes o de plano les da igual que en esta tercera ola ha habido mayor número de contagios y mayor número de decesos? ¿Por qué en 2020 sí y en 2021 no? ¿Cuál es la apuración? ¿Cuál es la prisa? Como siempre hablan de la forma, pero no del fondo. En este caso, ni la forma atienden. ¿Qué pasará cuando sigan en ascenso los contagios... y los decesos?

Se entiende por las condiciones y circunstancias que rodean a pueblos como Canadá y Estados Unidos que ya se haya dado el retorno a los lugares públicos por una razón simple: porque tienen consolidada la cobertura universal de salud y en este caso porque toda la población ya fue vacunada. No es nuestro caso. De todas formas, todas las comparaciones son odiosas.

En nuestro País hay una serie de inconsistencias que tienen su origen en el poco presupuesto que se da para la educación. Según datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021, para la educación se destinaron 836 mil 400 millones de pesos, esto representa un 3.3 por ciento inferior a la cantidad destinada en 2020. No desglosaré qué rubros se cubrirán, simplemente piense en el estado que guarda la infraestructura de los centros escolares públicos –de los que poco se han ocupado maestros y padres de familia en este año y 5 meses– que han sufrido un deterioro mayúsculo y donde no se dan las condiciones para el retorno.

Si están tomando en el municipio, en el estado y en la federación como ejemplo las escuelas modelo de cada ciudad, se entiende, pero no creo que en las 232 mil 876 se den las condiciones para iniciar clases. Como ya lo hemos asentado en otro momento, la pandemia puso al descubierto las inconsistencias, los vacíos, las carencias y lo endeble del sistema educativo en nuestro País.

Por supuesto, hubo durante este tiempo un área de oportunidad amplísima para la creatividad, la innovación, la imaginación que desplegaron maestros y maestras que en ambientes adversos se sobrepusieron y se convirtieron en verdaderos ejemplos de cómo hacer más con menos. Pero no fueron los más. Los más dejaron en el olvido sus centros de trabajo.

Ahora hablamos de maestros que exigen sus derechos laborales, pero no de las obligaciones que tienen para con las escuelas. Hablamos de padres de familia muy exigentes en relación con las instituciones en las que sus hijos estudian, pero ni unos ni otros se han hecho cargo de las escuelas mismas. El ciudadano es un sujeto portador de derechos y deberes, no sólo de derechos.

Y efectivamente, las condiciones no están dadas no solamente porque la pandemia haya llegado a su pico más alto. Sino porque la pandemia de la pasividad, de la falta de compromiso, del interés por el conocimiento, de cuidar el entorno donde crecen nuestros hijos, del unir fuerzas para tener mejores planteles, se lo dejamos sólo a los gobiernos. Las condiciones no están dadas porque la realidad en la que hoy vivimos, nosotros y solo nosotros la hemos causado y seguimos sin responsabilizarnos de ella.

Si no sabemos qué hacer o cómo resolver las cosas, la lógica nos dice “en caso de duda mejor no actuar”, ojalá y todo este vericueto que tiene un fundamento más económico que educativo sea real, y no sólo sean los impulsos y la presión de sectores que buscan a toda costa reactivar lo contante y sonante. El “ya es tiempo de regresar a las aulas” no tiene mayor fundamento que el capricho de unos cuantos que buscan a toda costa recuperar sus ganancias. Así las cosas.

fjesusb@tec.mx