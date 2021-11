A dos amigos muy queridos

que acaban de irse...

Hoy no tengo ni ánimos, ni quiero escribir sobre lo que usualmente escribo, al cabo que lo que hay que decir se puede decir todos los días, motivos hay de sobra para hablar de lo que ocurre en este país en el que hay más población que ciudadanía, y sinvergüenzas que se aprovechan de semejante adolescencia.

Yo sé, todos sabemos, que la muerte es algo natural, tan natural que llegado el día te marchas, te vas y no hay nada más que hacer. Y ahí se quedan todos tus afanes, tus alegrías, tus miserias, lo que diste, lo que te dieron, tus bienes materiales, pocos o muchos... lo que sea. Y nunca más volverás a ver el sol, ni las flores, ni a sentir la caricia deliciosa del aire que te besa, ni amaneceres, ni atardeceres, ni más noches de luna bordadas de estrellas, ni cielos diáfanos de primavera, ni veranos intensos, ni otoños dorados, ni inviernos vestidos de fiestas decembrinas. Ni habrá más olas del mar que te fascina, ni ríos corriendo entre tus pies sedientos de frescura, ni tierra que pisar para aspirar la esencia de la vida... La muerte se lleva todo, todo lo que materialmente te vincula a lo terreno y entonces te irás convirtiendo en recuerdo, en una nostalgia primero dolorosa y luego atenuada por la gracia del tiempo que transcurre, en el sentir de quienes amaste y te amaron, y llegará el momento en el que ya no habrá abatimiento al evocarte si no una inmensa paz y hasta sonrisas por lo que compartieron contigo, y tus defectos pasarán a último término porque privará lo bueno, lo que vale la pena guardarse en la memoria del corazón.

Esta semana fallecieron dos personas a las que siempre les guardaré profundo cariño y que voy a extrañar por lo que fueron, por lo significaron en los momentos en los que coincidimos en el tren de la vida. Los conocí hace un buen de años. Uno era educador y él otro médico, uno curaba cuerpos y el otro estaba empeñado en llevar luces al intelecto y al espíritu. Ambos eran apasionados de las tareas que eligieron, entregados a carta cabal, casados con sus oficios, brillantes y talentosos. Desde sus respectivos ámbitos de ejercicio profesional hicieron mucho bien a cuantos se acercaron y buscaron sus conocimientos. Los dos eran generosos, me consta. Ambos disfrutaban lo que hacían, estoy convencida de que cuando se goza lo que se hace, la vida propia y la de quienes te rodean se viste de luces. Quienes tuvimos la fortuna de conocerlos y tratarlos vamos a extrañarlos mucho, tanto, que continuarán presentes a fuer de recordar sus hechos y su mano siempre extendida para dar lo mejor de sí mismos.

Yo sé, porque tengo una profunda fe en Dios, que sus designios son infalibles y que la vida y la muerte son suyas. Y no cuestiono, de ninguna manera. Creo que las personas valiosas se van demasiado pronto. Mis dos amigos cumplieron su tiempo, su estancia, su misión, y por eso se han marchado. El duelo por su partida agobia sin duda alguna a su familia, esposa, hijos, nietos, hermanos, y sé que pasará un tiempo para que la devastación y la impotencia que hoy viven, ceda el paso a los momentos de luz de lo vivido con ellos. Los abrazo con el corazón y le pido al Creador que les de la fuerza para mitigar su dolor y su tristeza.

Hasta siempre Higinio, hasta siempre Tobías. Hasta el cielo Tobías, hasta el cielo Higinio. Esto es lo que siento con su partida, lo escribió alguien que también se fue hace algunos años, don Alberto Cortez: “Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar la llegada de otro amigo”.