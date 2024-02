En polvo eres

Después de los tres años de vacas alteradas de Francisco Cienfuegos, Ciudad Guadalupe, ha pertenecido no al PRI sino a la familia de Cristina Díaz.

Primer acierto. Retirar las arbitrarias fotomultas fantasmas. Liberar el flujo de tránsito denso. Agilizar incluso las avenidas paralelas al río Santa Catarina. A todas horas los embotellamientos y las franquicias de los agentes de la ley, con su cuota para los mandos superiores.

Segundo acierto. La proximidad de la alcaldesa con quienes menos cuentan. Cristina lo hizo por seis años consecutivos. Con eso, pavimento para Tomás Montoya, su hijo, la posibilidad real de doblar las manos al sistema electoral priista.

Tomás puede ser candidato de MORENA y sacar la elección favorable, incluso al bloque opositor del PRIANRD.

En los barrios y en todas las zonas, los jueces de barrio y las jefas de manzana, reconocen a Cristina como alguien cumplidora, por encima de las siglas de cualquier instituto político.

Sin romper la continuidad, pero socavando la línea bipartidista, incluso por encima de Movimiento Ciudadano, MORENA con Tomás Montoya ya les lleva ventaja.

Cristina y Tomás cuidan las formas. También las espaldas. Para ellos, sus cercanos, significa no tres años de gobierno, sino seis de trabajo.

Con eso la coalición anti oficialista se convertirá en polvo. Abriendo un corredor amplio para la 4T. Los principales beneficiarios serán los diputados locales y la avalancha hacia lo federal.

Cristina y Tomás no cruzarán el voto. Se lo darán a Claudia, negociación con Clara Luz y Abel Guerra. Los verdaderos operadores de Andrés Manuel. No Waldo no Judith. Los elegidos para el senado.