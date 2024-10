En un día como hoy, de hace cuatro años...

Les platico:

En 2020 estaba por detonar la pandemia del Covid-19.

Eran los umbrales de un fenómenos que transformaría los hábitos de convivencia en el mundo y esto era una amenaza para las actividades de muchos giros de negocio.

Pero también representaba la oportunidad de emprender uno que aprovechara que la gente pasaría por necesidad, mucho más tiempo aislada, incluso de sus propias familias.

Y en ese ambiente de recogimiento obligado, las horas de diálogo virtual con celulares, tablets y computadoras, aumentó exponencialmente.

Dos años atrás, en 2018, inicié una aventura a la que Google llamó “uno de los proyectos más ambiciosos en el periodismo digital de México, con sede en Monterrey”.

Fue en ocasión de haber ganado el Premio de la Fundación José Pagés Llergo al mejor medio digital noticioso de México en 2023.

Y sí que fue ambicioso, porque cuando Jorge Lugo (QEPD) me preguntó sobre lo que se convertiría en DETONA: “Qué quieres. Un Mercedes, un Ferrari o un Rolls Royce?”, sin dudarlo le respondí: “Un Rolls Royce”.

Y a los seis meses de estarle metiendo dinero le pregunté: “Oye, ¿no habrá manera de que consigas un Rolls Royce semi nuevo o de segunda mano?”

Quise hacer uso de la mejor tecnología del mundo para medios digitales informativos: se llama Drupal y se paga por adelantado porque quienes la desarrollan y la operan tienen lista de espera de clientes que la quieren para sus medios.

Y cuando el Rolls Royce -que terminó siendo nuevo- quedó listo, había que conseguir una cochera y ésta no podría ser la de un Mercedes o un Ferrari.

Igual de costoso fue el “hospedaje” para nuestra plataforma de lanzamiento: AWS, la marca referente que forma parte del emporio de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, del Washington Post y de muchos otras empresas.

Entre la parafernalia de gastos que representó el nacimiento de DETONA estaba lo relativo al nombre, la marca, la imagen,los colores, los logos, la tipografía, que en el caso nuestro resultó ser toda una topografía de estilo.

Y para ello había que contratar al mejor proveedor que hay en México para esos menesteres: Anagrama, que opera globalmente.

Y resultó caro también, pero muy efectivo, a grado tal de que a cuatro años de distancia, la imagen de DETONA ha conservado su esencia sin pasar de moda, como sucede con las grandes marcas.

Jorge Lugo alcanzó a ver el nacimiento de DETONA pero a los pocos meses murió siendo muy joven.

Acababa de pasar su medio siglo de vida cuando pagó tributo a su existencia en la Tierra.

Jorge Castañeda todavía sigue, batallando con el frenesí de trabajo que me cargo todos los días y a todas horas.

Mi otra compañera en la aventura es la irreverente de mi esposa, la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún, que fue inspiración para que DETONA existiera.

Cuando me corrieron -esa es la palabra- de uno de los medios que me rescató del exilio de más de 30 años que me auto impuse tras haber estado seis en la catedral del periodismo en México, el periódico El Norte, un reconocido periodista me pidió escribir una columna cada quince días; luego semanal y terminó siendo diaria.

Pero mi estilo de escribir y los temas que abordaba terminó por hartar -no a él- sino al dueño de esos medios y elegantemente me pidieron “dieron las gracias”, esto es, hasta ahí llegaron las cosas.

”¿Por qué no haces tu propio medio para que nadie te incomode y tú no incomodes a los dueños de otros medios?”

Como me dijo ese amigo -que lo sigue siendo todavía- “va a ser bueno, Plácido, porque así podrás volar libremente y también va a ser bueno para nosotros...al no tener que andar detrás de ti”.

Hace menos de una semana lo encontré en un evento y me recordó lo acertada que fue esa decisión.

Mi mentor en el periodismo, el licenciado Alejandro Junco de la Vega González, me dijo un día que si llegaba a tener mi propio medio, buscara primero los premios, porque la lana llegaría sola.

”No lo haga al revés, no busque ganar dinero primero y luego los premios, porque no tendrá lo uno ni lo otro”.

En el último año, DETONA ya ganó un premio nacional, uno local, -el Trofeo Regio 2024-, nos van a entregar el Estatal de Periodismo de este año y estamos nominados para otro nacional y dos en Estados Unidos.

Espero que después llegue la lana, como decía el licenciado Alejandro, porque todavía, los costos de la tecnología detrás de DETONA, son altísimos y en ese ámbito no se fía. Es más, se tiene que pagar por adelantado.

Entonces, DETONA cumple hoy cuatro años de vida y trayendo a la actualidad la frase de 1968, Dos de Octubre No se Olvida.

Gracias al Dios de Spinoza y a quienes han formado parte de este proyecto, que es una realidad en la forma de los 15 millones de vistas logradas; de más de 100,000 de suscripciones, donde quienes nos favorecen con ellas no pagan un centavo.

Y gracias a las acreditadas plumas que aquí escriben y salen en pantalla a través de nuestro periódico digital y de nuestro canal de televisión.

Cajón de Sartre

”A seguirle, porque la vida sigue”, dice la irreverente de mi Gaby.