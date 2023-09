En vez de quejarnos, ¿qué tal si juntamos las neuronas para que las soluciones sean más satisfactorias y razonables?

Ya entraron a clases, con todo lo que eso implica. Para padres de familia, maestros, alumnos, etc. Y también para la vialidad. Ayer me topé en Musa, teniendo yo semáforo en verde, que no podía pasar porque una camioneta estaba bloqueando la calle. Había un agente de tránsito, a menos creo. Conversación:

Yo: Si usted no tiene con que enfrentarse y multarlos, deje me estaciono y le ayudo.

Bronca la señora.

De allí pasé a leer las quejas de una agencia automotriz sobre la fila de coches “paradas” frente a su establecimiento y los asuntos de los colonos territoriales que no ven la problemática de otras personas y negocios. Tengo sugerencias para cada situación y digo sí o no a sugerencias de otras personas. Ya les he comentado que me gusta discutir, ¿verdad? Creo que en una bien llevada discusión todos salimos con más información y con opciones de resolución.

Sé que hay leyes y reglamentos que guían el movimiento de coches y el estacionamiento y tal. Sugiero que esas leyes son tan imprácticas como las soluciones que pretendemos dar las personas que nos dedicamos a largas discusiones por whatsapp sobre estos temas. Y vuelvo a un punto que para mí es difícil de manejar, el trabajo en equipo y comunitario. Prefiero mandar. O que alguien que tenga tres neuronas funcionando lo haga. Pero no suele ser así. Tengo tres neuronas funcionales, pero igual no tengo el conocimiento del tema para que mis tres neuronas por si solitas tengan la opción de resolver. ¿Qué sucedería si juntamos nuestras neuronas? ¿Qué sucedería si me detengo a escuchar lo que otros ven? ¿Qué pasaría si la comunidad funcionara como tal?