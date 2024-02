¿Entonces qué? ¿Le declaramos la guerra a EEUU?

Les platico esto que no he consultado con dos de mis amigos más respetados en materia de relaciones exteriores:

Martha Bárcena, Embajadora Eminente, que fuera la primera mexicana con ese cargo en EEUU.

Agustín Gutiérrez Canet, embajador de altos vuelos en muchos países, ambos marido y mujer y con una experiencia acumulada de casi 90 años en el servicio exterior mexicano.

Regularización de migrantes

- AMLO quiere que el gobierno norteamericano regularice la situación de los mexicanos que tienen 5 años en EEUU. Lamento decirle, señor presidente, que este tema no aparece en la agenda de Biden ni de Trump, ni aparecerá, como decía su homólogo don Teofilito.

Suspender embargo de EEUU a Cuba

- Esta es una falacia del tamaño del mundo. Si tal embargo existiera no estarían llegando anualmente más de 5,000 millones de dólares % al año a Cuba, provenientes de cubanos que viven en territorio norteamericano y que de esa manera salvan de la muerte por hambruna a sus familiares atrapados en la isla propiedad de Raúl Castro y sus “caballitos”. (Si tú, amable lector, no has ido a Cuba no sabrás a quiénes son esos “caballitos”, pero en el Cajón de sastre encontrarás la respuesta). Entonces, lamento decirle, señor presidente, que está condición suya no llegará a ningún lado.

Cancelar sanciones de EEUU a Venezuela

- Esta condición demuestra la ignorancia de AMLO y/o de sus asesores en comercio internacional, pues resulta que Venezuela es el 2o proveedor de petróleo hoy en día de EEUU. Lamento decirle, señor presidente, que lo están tirando a Lucas con esta demanda.

No levantar muros en la frontera

Para su información, señor presidente, durante la gestión de Trump se levantaron 1,100 kilómetros de muro del total de 3,100. Contando las boyas colocadas por el gobernador texana Greg Abbot en el cauce de Río Bravo, el “muro” abarca en total 2,200 kilómetros; o sea, solo les faltan 900 para terminar su faena a los gringos.

Combatir tráfico de drogas y de armas

­Reconocido por los mismos chinos -precursores del fentanilo- México es el productor más grande de esa droga sintética, que mata cada año a más de 100,000 norteamericanos. Si AMLO pone como condición para apoyar, ya sea a Biden o a Trump, que EEUU combata el tráfico de drogas, la causa raíz de ese problema está en nuestro País. Que no le extrañe entonces, señor presidente, si el ganador en las elecciones de noviembre próximo declara a las bandas de narcos mexicanos como terroristas y así, a ver cómo nos libramos de una intervención militar como las que EEUU opera magistralmente en muchos países.

¿Y la Doctrina Estrada?

La alardeaba que se acaba de aventar AMLO es como si los patos quisieran tirarle a las escopetas.

Es un atentado a la libre determinación de los pueblos, consagrada en la Doctrina Estrada, ejemplo mexicano ante el mundo de lo que es el respeto a la soberanía nacional.

Las condiciones que les pone a Biden y a Trump seguramente les van a quitar a ambos el sueño.

AMLO lanzó como advertencia que si no se cumplen sus condiciones, va a girar instrucciones para que los paisanos que viven en EEUU voten en contra de Biden o de Trump.

Como dijo el filósofo Chico Ché citado en las mañaneras: “Uy qué mello, mira cómo tiemblo”.

Señor presidente, usted ignora que ni el 1% de los paisanos vota en las elecciones norteamericanas.

Este hecho revela que su mensaje desde el púlpito del Palacio Nacional, solo busca impresionar a la parvada de ignorantes que lo siguen y lo defienden cual fanáticos enfebrecidos, aquí y en Nueva York.

Cajón de sastre:

- Mejor no le mueva, señor presidente, porque si el gobierno de EEUU aplica un impuesto a las remesas, adiós Nicanor.

- Si se ejecutan sanciones a las recurrentes violaciones de México al TL-CAN, adiós Nicanor.

- Si los agricultores de Florida logran un arancel a las exportaciones de tomate y aguacate mexicanos en EEUU, adiós Nicanor.

- Si las tropas norteamericanas entran a territorio mexicano a combatir a los narcos como los terroristas que son, adiós Nicanor.

- No le mueva, presidente, yo sé lo que le digo.

- En Cuba se les llama “caballitos” a los testaferros de Raúl Castro que se vuelven socios obligatorios de cuanto negocio se realiza en la isla.

Sin poner un solo centavo se llevan el 30% de las ganancias de las empresas abiertas por extranjeros y uno que otro cubano.

Sale la explicación para evitar cacofonía o malos entendidos.

Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván.

Para Rafa Elías, con admiración y respeto. ¡ Arre!