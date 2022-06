Nací católico y con una sintonía afectiva hacia el trabajo de los curas. Con una abuela materna católica no me fue difícil ser parte del grupo de acólitos del Templo de San José que, aunque no resultaba tan cercano, ofrecía un programa especial para niños a los que se nos instruía cómo acompañar la labor de los sacerdotes en misa.

El hermano Francisco era quien llevaba el orden en el que aquellos niños ...