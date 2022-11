El pasado 2 de octubre, RMB entró al hotel Marriott-Torreón bajo los acordes de la música de El Padrino. ¿Acaso el pianista del restaurante del hotel no sabe que RMB es risueño y no hay necesidad de hacerle cosquillas?

Un sonriente RMB llegaba al evento en el cual la Asociación Civil Alianza Patriótica por la 4T, presidida por Ricardo Peralta, lo respaldaría para encabezar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Coahuila.

¿Quién es Ricardo Peralta? “En los últimos años, una poderosa red operada por importantes allegados a Peralta ha logrado controlar las aduanas para presuntas operaciones ilegales y dirigir una intrincada organización dedicada al ‘huachicoleo’, exigir cobros irregulares de operación a casinos y, principalmente, extorsionar a aspirantes a importantes cargos de elección popular por Morena” (revista Etcétera: 01-14-2022).

Carlos Loret señala “que Peralta fue pieza clave en el vínculo que Morena tuvo con Sergio Carmona, a quien se le conoció como ‘El Rey del Huachicol’”. Carmona fue “un empresario acusado de huachicoleo y de financiar de forma ilegal las campañas electorales de AMLO en 2018, del actual Gobernador de Tamaulipas y de otros más, en diversas partes del país”. Fue asesinado en San Pedro Garza García, el 23 de noviembre de 2021.

¿Quién fue Salvador Llamas? Fue amigo de RMB desde que ambos pertenecían a Movimiento Ciudadano. El analista Héctor de Mauleón detectó el apoyo de RMB a Llamas cuando este quiso ser alcalde de Zacatecas en 2016.

El 6 de agosto pasado, antes que Llamas, ya consejero nacional de Morena y avecindado en Vallarta, “fuese asesinado por el crimen organizado en un restaurante de Guadalajara, este volvía a confirmar (con un tuit) la alianza política con RMB: ‘Todo el respaldo a nuestro amigo @RicardoMeb, quien llevará la Transformación a #Coahuila’”.

Continúa De Mauleón: “Llamas promovía en Jalisco la candidatura del subsecretario al Gobierno de Coahuila, y era considerado uno de sus principales operadores logísticos y financieros”. Por ello, había visitado Coahuila con regularidad en fechas recientes. Tras su asesinato, “John Ackerman, hasta hace poco defensor acrítico de Morena, acusó a Llamas de ser ‘un narco de Vallarta’”.

Tres días después del asesinato de su amigo, RMB declaró en una entrevista radiofónica en Saltillo que “temía por su vida”. Pero más allá de su victimización, las preguntas son obvias: si no quiere traer el Jesús en la boca, ¿porqué se alió con Peralta y Llamas? ¿Qué beneficios tan importantes ha obtenido de ellos para no importarle a RMB los indicios de su relación con el crimen organizado? O si son infundados, ¿por qué RMB no se deslinda de manera pública de Peralta y Llamas? Podría incluso invitar al deslinde a Mario Delgado y a Citlalli Hernández, dirigentes de Morena. Lo sugiero porque ellos y RMB soslayan la relación con Peralta e ignoraron el asesinato de Llamas, a pesar que los dos yacen como elefantes en la sala de sus casas viendo Netflix con ellos. RMB podría aprovechar este deslinde estatal y nacional para también aclarar su relación con Jesús Galeana Sánchez, hermano de José “El Tete” Galeana, uno de los líderes del Cártel Independiente de Acapulco.

Sumemos pues, la incapacidad profesional, la ausencia de escrúpulos éticos y los indicios que vinculan a RMB con el crimen organizado, para reiterarle la misma pregunta: ¿Entregaría usted a RMB la seguridad de su vida, la de su familia y la de sus amigos cercanos? ¿Estaría de acuerdo en que RMB cuidase las vidas de los coahuilenses?

Yo tampoco.

Nota: El autor es director general

del ICAI. Sus puntos de vista no

representan los de la institución.



