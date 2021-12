Epifanía pre navideña

Está visto que por inusitada, grave o peliaguda que sea la situación que se nos presente, puede más el déficit colectivo de atención, mientras que nuestra capacidad de asombro no hace sino ajustarse constantemente a la nueva realidad.

Año 2053:

- ¡Nos invaden! Es una raza mutante de hombres cocodrilo venida del futuro. Están destruyéndolo todo con sus pistolas de rayos de plasma. ¡Buscan establecer un nuevo orden!

- ¿Otra vez? ¡Ay, qué flojera! Ojalá se vayan antes del fin de semana porque tenía pensado pasar el puente en Huatulco. ¡Y el Gobierno de Su Choco-Majestad, Jesús Ernesto I que no hace nada!

Ya le digo, por cabrona que se nos presentara la realidad, la fuerza de la costumbre volvería a ajustar nuestro nivel de asombro en 0.

Es por eso que hoy, pese a que la pandemia sigue en curso y no existe consenso sobre la peligrosidad de la variante Ómicron, el mundo está atento a sucesos que le resultan de mayor relevancia, como que el nieto de Maribel Guardia ya baja solito las escaleras.

Resulta obvio entonces que ni siquiera un virus potencialmente letal que está en constante evolución nos va a disuadir de celebrar la Navidad y el Año Nuevo como mejor nos plazca, en donde se nos pegue la gana y reunidos con la cantidad de gente que se nos hinche el ombligo; nada, ni siquiera la más acre y corrosiva reconvención de María Julia Lafuente nos hará cambiar de planes.

La suerte está echada: La gente se reunirá a repartir el pavo, la pierna y los terrenos de la abuela, aunque ella está apenas en sus cincuentas y goce de cabal salud.

Afortunados son aquellos que lograron fugarse a la playa, Aspen o cualquier otro destino turístico; los perdedores tendrán que conformarse con el premio de consolación: una reunión con sus seres amados.

Nuestro inexorable proceso de whitexicanización hace que cada año crezca la oferta de servicio de banquetes para estas fiestas, dado que todos llegamos al día de la celebración demasiado agotados como para ponernos a cocinar.

Es muy arduo matarse ocho horas diarias en la oficina compartiendo memes, como para todavía tener que llegar al día de la celebración a hacerla de chef, con todo lo que ello implica: Desde compras desquiciantes en un ambiente inhumanamente cargado de estridencia, hasta vestir la mesa con toda propiedad y elegancia.

¡Y no, señor! No le culpo si manda pedir sushi o tacos rojos... Lo que sería imperdonable en todo caso sería servirlos en platos de unicel. Le exijo que utilice la vajilla buena, que la ocasión lo amerita. Después de todo, el año pasado se supone que no nos reunimos, ¿verdad? Por consideración a los más grandes y vulnerables, ¿cierto? Bueno, que conste...

Yo, sin embargo, no pude decantarme a tiempo por ninguna opción de banquetes, lo cierto es que me perdí en ese mar de sobre-oferta que le comentaba y que en nada ayuda a mi patológica dificultad para tomar decisiones.

Así que he decidido cocinar. Para zozobra de mi familia, que sabe que el estrés tipo Máster Chef al que me someto saca lo peor de mí, me pondré el ‘Ratatouille’ en la cabeza y que sea lo que Baby Yisus quiera.

He tenido que repasar numerosas recetas y video tutoriales, porque hacía mucho tiempo que el peso de esta responsabilidad no caía sobre sobre mis hombros.

Y fue viendo uno de estos videos precisamente que tuve una revelación: Mientras un youtuber culinario (¿un ‘culituber’?) demostraba la manera perfecta de cocinar unas pechugas de pavo sin que se desjuguen, vino a mí, como una epifanía, la intención final de AMLO detrás de su empeño en realizar una revocación de mandato.

Se lo juro, fue sin proponérmelo y sin que tuviese relación alguna con aquellas deliciosas pechugas (doradas en su exterior, suaves y jugosas en el interior, listas para acompañarse con gravy, puré y ensalada); tal cual supongo que son las revelaciones místicas: ¿Se acuerda de Moisés y la zarza ardiente?

Pues así yo, en aquel platillo cocinado al calor de la Instant Pot, con un crujiente acabado cortesía de la air fryer, vi el plan maestro del Peje para los años venideros y entendí el crucial papel que en todo esto juega la mentada consulta de revocación.

Es más que un capricho de dictador, más que un emperramiento de monarca, más que un berrinche de quinceañera con cólico, es el mecanismo que le permitiría consolidar su régimen más allá de los seis años naturales de su gestión.

Dicho lo anterior, algunos habrán ya captado la idea; aquellos que no, tendrán que esperar hasta el año que entra porque de momento tengo que ponerme a cocinar, luego; luego la semana que viene tenemos el resumen del año y luego el mensaje para el 2022.

Así que, si me hace el favor, retomamos esta idea en enero (sea paciente, total, AMLO no se va a ir a ningún lado) pero nos leemos el próximo martes.

¡Feliz ‘Navidat’ y muy chimengüenchona saturnalia!