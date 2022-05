Érase un vez un hombre gigante

En la ciudad, el Partido de la Razón Habitual de nuevo se pronunciaba en los medios de comunicación por fortalecer el régimen de criminalización y burla a todo acto de paz, amor y comprensión. Así que el hombre gigante se fue a ocultar.

Mientras estuvo en la ciudad, lo más difícil había sido cubrirse el corazón que la naturaleza le había dispuesto para sobresalir evidentemente de su pecho, un poco más encima de lo normal para un cuerpo humano. Entonces, era una tarea compleja disimular el sonido de sus latidos que tañían al ritmo de la compasión.

Debido a lo difícil que era encontrar una cama dónde dormir, prefería la fábrica de hilados abandonada, allí podía tenderse a sus anchas. Más difícil avanzar hacia algún sitio donde pudiera alimentarse, por ello era preciso, en el negocio de la esquina, sacarle viandas una a una, y tenderlas sobre una mesa exterior en donde él podía tomar lo necesario.

El día de la revuelta en contra, se ocultó en el bosque. Allí no era necesario huir de los policías que habían sido entrenados para odiarlo y para extrañarse con sus dimensiones y con ese corazón visible que se le salía, literalmente de entre las manos.

Difícil concebir que alguna vez ese hombre hubiera sido pequeño. Se contaba que desde su nacimiento había sido un gigante. Sí, se fabulaba que había sido dado a luz por el interior de una montaña, la que lo había liberado así, con una talla que estaba relacionada con su sentido de vida en el mundo: transmutar el dolor el tranquilidad, tocar con sus dedos inmensos el pecho de otros y dar suaves golpecitos para que saliera de allí la paz, el amor y la compasión.

Antes de su huida pude conversar con él. Tenía, como es sabido por quienes lo conocen, la dificultad para andar por las calles, pues choca constantemente con las cornisas de los edificios. Incluso un abrazo antes de su partida fue difícil, él se parecía a un arco tendido hacia mí. Antes de perderse entre las aceras, hizo una especie de reverencia, se agachó hasta que su cabeza tocó la mía. Me miró con esos ojos de cristal y besó mi mejilla mientras yo, como equilibrista titubeante, intentaba mantenerme de puntitas.

La campaña estaba funcionando. Los actos de paz, amor y comprensión no solo eran objeto de burlas; las denuncias de quienes se mostraran a favor, se habían incrementado. Yo buscaba salvar algunos diccionarios, esos que estaban quemando en un intento por anular vocablos que tiempo atrás, habían sido considerados virtudes y ahora generaban [dicen] una manera de ser poco funcional, incluso una patología para los fines de la Razón Habitual. Escribí en mi cuaderno: amor proviene del latín mors, que significa muerte y al unirse el prefijo a, significa vivir sin muerte. También se emparenta con el latín amma, palabra usada por los niños al referirse a su madre.

Entre la sombra de los encinos el gigante no tendría que ocultar aquella sonrisa tranquila, que al decir del Partido de la Razón Habitual, era seguramente una muestra de imbecilidad psicológica. Él sabía que debía permanecer allí, lo haría el tiempo que fuera necesario. Paciencia tenía la suficiente. Además, la música y el baile eran dos de sus aficiones, así que cantaba “you make me feel like dancing” de Leo Sayer y se balanceaba plácidamente haciendo giros de cadera, o tarareaba “Peace, love and understanding” de Elvis Costelo ante los oídos de animales que, ocultos, le observaban. Ya regresaría a la ciudad. Esto era seguro.