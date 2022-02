¿Es constitucional exhibir una caución para pedir justicia?

La Constitución federal establece que la justicia debe ser gratuita. Es decir, las personas no tienen que pagar al Estado para poder ser oídas ante un tribunal imparcial e independiente.

La justicia, sin embargo, tiene costos que se deben de pagar. Nada es gratis, porque hay gastos que sufragar en el servicio de justicia, pero los mismos no pueden trasladarse en forma desproporcional a la persona que reclama sus derechos.

La justicia, en efecto, es un servicio público que debe sufragar con un presupuesto necesario y suficiente para asegurar la función de impartir justicia. La ciudadanía tiene derecho a la justicia en condiciones de gratuidad.

La gratuidad, por tanto, obliga a los jueces a aplicarla en los casos concretos que plantean cuestiones sobre los costos de la justicia. Los jueces tenemos la obligación de remover los obstáculos que impidan el ejercicio de la tutela judicial efectiva, cuando por razones económicas, se afecta la gratuidad.

El día de ayer, el Pleno del Tribunal de Coahuila resolvió un asunto interesante que plantea un problema de gratuidad. Los hechos. Un adulto mayor (pensionado, con problemas de salud y situación económica precaria), en su carácter de albacea y único heredero de los bienes de su tía, reclama la nulidad de una sentencia que considera injusta porque, no obstante que aquélla falleció en 1970, presuntamente compareció en un juicio treinta años después de fallecida. Algo raro, por decir lo menos de ser cierto.

En 2003, un juez reconoce que otra persona adquirió un inmueble de “el de cuyus” por usucapión. Hasta 2009, sin embargo, el actor se le reconoce su derecho como único heredero de esos bienes. Demanda, por ende, la nulidad porque su tía no podía comparecer al juicio porque, según el acta, ya estaba muerta. Ergo: considera que el juicio es nulo porque las personas muertas no resucitan en juicio. Él, como albacea, se da cuenta tiempo después una vez que se entera en el registro público y dentro de los 30 días siguientes presenta su demanda de nulidad.

En el Pleno discutimos dos cuestiones. La primera, si el actor estaba o no en tiempo para presentar su demanda, porque a pesar de los 30 días de conocer el hecho que motiva la nulidad, ya había transcurrido aparentemente tres años de la notificación de la sentencia. El segundo problema era que, de admitirse la demanda, el actor solicitaba que, por razón de su vulnerabilidad como adulto mayor, se le dispensara de pagar la caución que, por ley, puede representar hasta el 30 por ciento del valor del inmueble en disputa.

En esta ocasión explicaré mi voto particular sobre la caución. La próxima semana explicaré el problema de los plazos. En efecto, la obligación de garantizar los posibles daños o perjuicios que produzca un juicio de nulidad, tiene una finalidad: evitar afectaciones a los derechos patrimoniales de una persona que tiene una cosa juzgada a su favor.

En el caso, mi posición fue reflexionar sobre qué daño o perjuicio se genera a la persona que tiene una sentencia a su favor por admitir una demanda en su contra. Si el actor hubiera pedido medidas de conservación del inmueble o precautorias, ¿podría generarse situaciones de perjuicio? Una persona, por ejemplo, puede verse perjudicada si un juez ordena suspender una venta o una disposición del inmueble. Pero por admitir una demanda, en lo particular no vi ningún daño o perjuicio, salvo las costas que se pueden producir por un juicio indebido.

Pues bien, mi criterio fue que si en el caso no existen posibles daños o perjuicios para admitir una demanda para anular una sentencia injusta, me parece desproporcional exigir una caución para pedir justicia. Es contrario a la gratuidad del acceso a la justicia.

JUSTICIA GRATIS PARA DÉBILES

El Pleno del Tribunal ha desarrollado, a partir de dos precedentes relevantes, el criterio de juzgar con perspectiva solidaria para asegurar la tutela judicial de los más débiles. Ese criterio debió seguirse y desarrollarse. La mayoría, por el contrario, modificó el criterio sin mayor argumentación.

¿Es justo exigirle a un adulto mayor, pensionado, en situación económica y de salud vulnerable, que pague hasta el 30 por ciento del valor de un inmueble que se adjudicó en un juicio que se considera injusto, porque su tía no puede comparecer 30 años después de haber fallecido? ¿Es justo pedir una caución para reclamar justicia cuando no se advierten daños o perjuicios a salvaguardar?

La mayoría del Pleno cambió su criterio del plazo para no admitir la demanda. En lo particular, sostuve el mismo criterio para admitir la demanda y construir un nuevo criterio de gratuidad de la justicia a favor de las personas adultas mayores para no exigir cauciones arbitrarias para pedir justicia.

Con todo respeto a la mayoría, creo que mi posición particular honra más el letrero que tenemos a la entrada de nuestra sede: ¡Somos un tribunal superior de justicia! Pero sobre todo honra más el significado de la tutela judicial efectiva que debe ser gratuita.

Si los jueces cambiamos de criterio, debe ser siempre para proteger a las personas. No para perpetuar las injusticias. Menos cuando la Constitución de Coahuila abrió, desde el 21 de enero, una nueva época judicial en materia de derechos humanos.

Garantizar justicia a los débiles es lo que hace a un tribunal confiable y creíble para la sociedad.