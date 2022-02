Es el transporte

El mundo está profundamente turbado e impresionado por el ataque de las tropas rusas a Ucrania con agresiones de misiles y explosiones cerca de grandes ciudades y sobre la infraestructura militar ucraniana, hay víctimas entre la población civil, esperamos que la negociación diplomática sensata detenga los ataques bélicos; ALTO A LA GUERRA.

Esta semana, el colectivo Feminista Furia exhortó al Instituto Municipal del Transporte a capacitar a los conductores de transporte público, taxis y de plataformas de traslado.

Sabemos que el transporte público ha sido un problema añejo, cada administración municipal debe lidiar con él, “resolviéndolo”, y por lo general lo hacen a medias, dejando a sus sucesores las resoluciones urgentes.

Los autobuses urbanos son la parte medular para el transporte de la población saltillense, se sabe que es un sistema costoso y sin embargo muy defectuoso, defectos que se incrementaron con la pandemia actual.

Entrevisté a mujeres usuarias de estos autobuses y manifiestan que uno de los mayores problemas para los usuarios es el de la mala conducción de los operadores, me mostraron moretones en sus brazos por los frenazos repentinos y descontrolados, la irregularidad de los horarios, la falta de respeto a los límites de velocidad, carreritas entre ellos y las agresiones y acosos sexuales por parte de los hombres usuarios, lo que les produce miedo, desasosiego, inseguridad, ya que esto no saben cómo denunciarlo porque podrían ser agredidas con mayor fuerza al bajar del camión, de manera que los impactos en la confiabilidad, la seguridad del servicio y contingencias ambientales, se ven afectados en distintos ángulos, padeciendo la ineficiencia e injusticia para quienes ir a trabajar puede implicar destinar entre una o dos horas en cada viaje de su día en el traslado a su trabajo o escuela, con las repercusiones en la calidad de salud física y mental.

Las grandes dimensiones de todas las unidades del transporte significan un problema para el reducido tamaño de las calles del centro de la ciudad, por lo que es una cuestión que debiera considerarse por parte de las autoridades municipales.

En Saltillo la población aumenta sin pausa, pero el transporte público no se diversifica, las propuestas de trenes eléctricos, de metrobuses o aéreos como el cablebús, inaugurado recientemente en la CDMX, no están en la visión de los políticos priistas, aunque algunos candidatos de la oposición sí los han propuesto, pero los gobiernos del PRI alegan no tener presupuesto porque la Federación se los ha disminuido, ya sabemos que tienen menos en años preelectorales, ahora están ahorrando para la compra del voto en el inicio de las elección de 2023, aunque sí tienen miles para la propaganda política.

En este municipio los alcaldes deben tener contentos a los concesionarios del transporte público y a sus sindicatos de la CTM y CROC. Uno de los alcaldes que se atrevió a proponer e implementar un sistema novedoso fue Jericó Abramo, con el Saltibus, que comprendía el sistema pago con tarjeta electrónica, el cual, a pesar de las protestas, siguió funcionando con sus sucesores, con algunas modificaciones.

La demanda de mejorar la capacitación a los operadores del sistema de transporte público de autobuses sigue vigente, pero el Instituto Municipal del Transporte parece, digo, parece que no da el ancho.

Veremos qué propone la nueva administración en su Plan de Desarrollo Municipal, que ya está en elaboración y será propuesto el mes próximo.