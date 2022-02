‘Es la fraternidad el ancla de salvación para la humanidad’

El pasado 4 de febrero, en el marco del “Día Internacional de la Fraternidad Humana”, el Papa Francisco comentó: “la fraternidad es uno de los valores humanos y universales que debería estar en la base de las relaciones entre los pueblos, de manera que cuantos sufren o son desfavorecidos no se sientan excluidos y olvidados, sino acogidos, sostenidos como parte de la única familia humana. ¡Somos hermanos!”

Toda guerra representa la ausencia de fraternidad; en este contexto, “todos estamos llamados a construir la fraternidad como una defensa contra el odio, la violencia y la injusticia”, pero para construirla es necesario vernos a nosotros mismos en los “otros”, en el prójimo, es imperativo abandonar la indiferencia.

“La fraternidad permite a las personas que son iguales en su esencia, dignidad, libertad y en sus derechos fundamentales, participar de formas diferentes en el bien común de acuerdo con su capacidad, su plan de vida, su vocación, su trabajo o su carisma de servicio”.

Ante la terrible guerra que Rusia emprendió contra Ucrania es vital comprender estas palabras y actuar en consecuencia en nuestras comunidades.

¿SEGUIMOS IGUAL?

En 1986, el Premio Nobel de la Paz fue otorgado a Elie Wiesel (1928-2016), sobreviviente de los campos de concentración, por “ser uno de los líderes y orientadores espirituales más importantes en un tiempo en que la violencia, la represión y el racismo seguían caracterizando al mundo”.

En el año de 1999, Wiesel dio un emotivo discurso en cual contó su historia y explicó al mundo los peligros de la indiferencia brindándonos una lección muy significativa, y hoy, ante la guerra sería de suma importancia que recordáramos sus palabras:

“Estamos en el umbral de un nuevo siglo, un nuevo milenio. ¿Cuál será el legado del siglo desaparecido? ¿Cómo será recordado en el nuevo milenio? Por supuesto que será juzgado, y juzgado severamente, tanto moralmente como en términos metafísicos. Los siguientes errores han imprimido una oscura sombra sobre la humanidad: Dos guerras mundiales, incontables guerras civiles, una cadena sin sentido de asesinatos: Gandhi, los Kennedy, Martin Luther King, Sadat, Rabin, baños de sangre en Cambodia y Nigeria, India y Pakistán, Irlanda y Ruanda, Eritrea y Etiopía, Sarajevo y Kósovo, la inhumanidad en el Gulag y la tragedia de Hiroshima. Y en un nivel diferente, por supuesto, Auschwitz y Treblinka. Tanta violencia, tanta indiferencia.

¿Qué es indiferencia?, Etimológicamente, la palabra significa “no hay diferencia”. Un estado extraño e innatural en el cual, las líneas entre la luz y la oscuridad, el anochecer y el amanecer, el crimen y el castigo, la crueldad y la compasión, el bien y el mal, se funden.

¿Cuáles son sus cursos y sus inescapables consecuencias? ¿Es una filosofía? ¿Es concebible una filosofía de la indiferencia? ¿Puede uno ver la indiferencia como virtud? ¿Es necesario, de vez en cuando, practicarla, simplemente para conservar nuestra sanidad, vivir normalmente, disfrutar una buena comida y un vaso de vino, mientras el mundo alrededor nuestro experimenta una terrible experiencia?

Por supuesto, la indiferencia puede ser tentadora, más que eso, seductiva. Es mucho más fácil alejarse de las víctimas. Es tan fácil evitar interrupciones tan rudas en nuestro trabajo, nuestros sueños, nuestras esperanzas. Es, después de todo, torpe, problemático, estar envuelto en los dolores y las desesperanzas de otra persona.

Allá, detrás de Auschwitz, los prisioneros más trágicos eran, como eran llamados, los “Muselmanne”, (término para referirse a prisioneros que se encontraban al borde de la muerte, ya sea por desesperanza, hambre, enfermedad o agotamiento). Envueltos en sus propias sábanas, se sentaban o yacían en el piso, con las miradas fijas en el espacio, inconscientes de dónde estaban o quiénes eran, ajenos a su entorno.

No sentían más dolor, hambre, sed. No le temían a nada. No sentían nada. Estaban muertos y no lo sabían. En lo profundo de las raíces de nuestra tradición, algunos de nosotros sentíamos que ser abandonados por la humanidad no era lo último. Nosotros sentíamos que ser abandonados por Dios era peor que ser castigados por él. Era mejor un Dios injusto que uno indiferente.

Para nosotros, ser ignorados por Dios era un castigo más duro que ser víctima de su ira. El hombre puede vivir lejos de Dios, pero no sin Dios. Dios se encuentra dondequiera que estemos. ¿Aún en el sufrimiento? Aún en el sufrimiento.

En cierta forma, ser indiferente a ese sufrimiento es lo que convierte al ser humano en inhumano. La indiferencia, después de todo, es más peligrosa que la ira o el odio. La ira puede ser a veces creativa. Uno escribe un gran poema, una gran sinfonía, pero alguien hace algo especial por el bien de la humanidad porque uno está molesto con la injusticia de la que uno es testigo. Aún el odio a veces puede obtener una respuesta. Tú lo luchas, lo denuncias, lo desarmas. Indiferencia no obtiene respuesta. Indiferencia no es una respuesta.

La indiferencia no es el comienzo; es el final. Y, por lo tanto, la indiferencia es siempre el amigo del enemigo porque se beneficia del agresor, nunca de su víctima, cuyo dolor es magnificado cuando él o ella se sienten olvidados.

El prisionero político en su celda, los niños hambrientos, los refugiados sin hogar, se sienten abandonados, no por la respuesta a su súplica, no por el alivio de su soledad sino porque no ofrecerles una chispa de esperanza es como exiliarlos de la memoria humana. Y al negarles su humanidad traicionamos nuestra propia humanidad.

Indiferencia, entonces, no es sólo un pecado, es un castigo. Y es una de las más importantes lecciones de la amplia gama de experimentos del bien y el mal del siglo pasado.

INMORAL

Wiesel tiene sobrada razón, la amenazante indiferencia es el signo distintivo del siglo pasado, y también de estos tiempos, solo basta mirar alrededor para percatarnos de lo inhumano e insensibles que somos ante los otros. Parece que los mexicanos vivimos anestesiados afectivamente: padecemos frialdad emocional; nuestra alma se encuentra helada. Tal vez, porque somos indiferentes ante la vida o por nuestra disminuida capacidad de indignación y ausencia permanente de solidaridad y fraternidad.

La indiferencia es inmoral y alcanza infinidad de ámbitos, por ejemplo: disimulamos la mirada ante la pobreza y el sufrimiento ajeno; estamos asqueados de la corrupción, pero es tolerada; socialmente estamos creando una nefasta cultura de violencia, pero esa realidad la observamos desde lejos; y, para colmo, somos testigos indiferentes de la clara renuncia del estado (y de muchos gobernantes) a cumplir y hacer cumplir sus obligaciones constitucionales.

Es necesario romper con esa insensibilidad, no solo en los casos graves (corrupción, injustica, discriminación, abusos, etc.), sino en las pequeñas situaciones que cotidianamente vivimos, sabiendo que “la indiferencia es un apoyo silencioso a la injusticia y al sufrimiento innecesario y evitable”.

O SOMOS...

Para acabar con el infierno de la indiferencia podríamos comenzar viviendo un poco más para los demás y menos para nosotros mismos, ampliando los horizontes de la generosidad y compasión personal y las fronteras de nuestro círculo de interés y preocupación más allá de nuestras familias.

Sabemos que no podemos cambiar al mundo, ni parar la guerra, pero si está en nuestras manos transformar para bien nuestro entorno inmediato; por eso, optar por la indiferencia o la fraternidad es un tema personal.

Desde nuestras trincheras personales podemos crear encuentros solidarios mediante la atención, la empatía y la sensibilidad, esto sería un breve paso para evitar que nuestros semejantes vivan asaltados por la explotación, la injustica, la desigualdad y la pobreza.

Nuestro corazón es de carne y no de hierro, por ello, para ser personas fraternales, para ser seres de encuentros, es fundamental saber que el “otro” también “es uno mismo”.

Dice el Papa Francisco: “O somos hermanos o todo se derrumba. Lo constatamos en las pequeñas guerras actuales, en esta tercera guerra mundial en pedazos. Cómo se destruyen los pueblos, cuánta hambre pasan los niños, cómo se derrumba la educación. Es una destrucción”.

¿Qué nos queda? Solo recordar que todos vivimos bajo el mismo cielo y que “es la fraternidad el ancla de salvación para la humanidad”.



Programa Emprendedor

ITESM Campus Saltillo

cgutierrez@itesm.mx