¿Es lícito que los jueces seamos profesores universitarios?

Hace más de 20 años inicié mi actividad docente en la UAdeC. La cátedra de Filosofía del Derecho fue mi punto de partida. Luego me dediqué más a la producción científica: libros. Cerré mi ciclo universitario con la fundación de la Academia IDH que hoy es, sin duda, uno de los institutos de mayor calidad académica para formar profesionales del Derecho.

Por mi nueva etapa profesional, soy juez local. Me corresponde resolver conflictos que afectan los derechos de las personas. Pero también desempeño una función docente en mi universidad, sin interrumpir, claro está, mi principal actividad judicial. Con el acuerdo de la Directora General de la AIDH, sigo colaborando en actividades académicas. No sólo por ser constitucional, legal, ética y socialmente útil para mi universidad, sino también porque puedo aportar mi experiencia profesional.

Mi actividad docente, por tanto, implica mi reencuentro con la próxima generación para compartirles mis pocos conocimientos. Ellos serán mañana los responsables de hacer las leyes, formular las políticas públicas o dictar las sentencias para resolver los problemas jurídicos de nuestra sociedad. Merecen conocer el producto del conocimiento personal que hemos adquirido a lo largo de nuestra trayectoria.

Un buen jurista, sin duda, es una buena garantía para la justicia. Una persona con mala formación profesional generará una mala práctica social que afectará los derechos de las personas. La crisis de la justicia se explica en cierta medida por la mediocridad profesional.

Por la polémica actual de mi actividad docente, la comunidad exige rendición de cuentas y en lo personal merezco exponer mi punto de vista. Los que me conocen saben que no me jacto de nada. Sí trato, obviamente, de ser claro en mis resultados profesionales.

Mi actividad docente representa una retribución social a la comunidad. El que piense que lo hago por dinero no sólo desconoce mi trayectoria universitaria sino también los hechos de mi vocación profesional. Nunca me preocupo por la retribución de mi ejercicio profesional, pública o privada. Siempre me he ocupado por hacer bien mi trabajo en favor de la sociedad. Siempre me ha ido muy bien.

He demostrado, con méritos y datos oficiales, mi trabajo académico. Mi retribución no sólo ha sido dar clases, publicar artículos y libros, organizar seminarios, dirigir proyectos útiles para la sociedad, elaborar leyes o políticas públicas. No. También generé –y sigo generando– recursos económicos: de cada peso que me pagó la Universidad, produje más de cinco pesos en total. ¿Qué me gané? El salario que conforme a la ley me correspondió. Ni un peso más, ni menos. Pero también me gané la calumnia: nunca he presumido lo que hago por mi universidad, pero existen todavía personas que me acusan de ratero. Eso es lo que gané: acusaciones falsas. La Universidad, por el contrario, ganó mayores recursos con mi trabajo profesional.

Hoy que soy juez se me cuestiona: soy el campeón del dobleteo que hoy se denuncia como un acto de corrupción, ilegal e inmoral. La sociedad, por ende, exige que las personas públicas expliquemos nuestro actuar: ¿los jueces podemos ser profesores?

Primero, la Constitución federal establece que las personas pueden tener varios cargos públicos por la naturaleza de su función especializada. Yo, además de juez, soy un profesor. Tengo un perfil que justifica mi actividad docente especializada. No existe ninguna prohibición constitucional: puedo como juez tener una función docente especializada.

Pero, además, la ley que rige mi función judicial establece de manera expresa que es lícito realizar dicha actividad docente, incluso remunerada. La única condición: que no afecte mi función judicial. Cualquiera puede hacer una evaluación de mi trabajo judicial: se van a dar cuenta de que mi ponencia está al corriente y todos los casos se tramitan y resuelven con la mayor celeridad, calidad y sensibilidad.

Mi función docente, asimismo, es conforme a la ética judicial. Las reglas de Bangalore o el código iberoamericano de ética judicial reconocen como un derecho de los jueces realizar actividad académica. No sólo para enseñar sino también para aprender de las críticas que hacen un mejor actuar judicial.

Incluso: no obstante que acorde a mi licencia con la directora general de la AIDH para no recibir ningún salario de su presupuesto, sigo dando clases, participando en seminarios y grupos de trabajo que no impliquen ningún conflicto de interés con mi función, para que mi universidad pueda recibir una mayor contribución de mi trabajo docente. Mi universidad, por estar activo como profesor adscrito a la AIDH, sigue recibiendo mayores recursos por mi trabajo.

¿Qué es lo que me gano? Pues que me pongan en una lista de aviador corrupto que afecta, además, las finanzas de la Universidad. Sí. Un perfil como yo es el líder de la lista de las personas que están afectando las finanzas de mi universidad: somos los campeones. Repito: no me gusta hablar de mí. Pero creo que nadie que contribuye -y ha contribuido- con su universidad, como lo que he hecho, merece este tipo de calumnia.

EL CUENTO DEL AVIADOR

Una anécdota. Entre bromas, algunos alumnos que se sentaban atrás en mi clase alzaban las manos: como los controladores aéreos que guían al piloto para la terminal. La razón: decían que nunca aterrizaba mi clase de Filosofía, por más señales que me daban. Luego, entre más risas, me pusieron “El Doctor Cannabis”. ¡Ah, raza ...!

Imaginemos. Érase una vez un microbito que, después de una ardua investigación, denuncia a los aviadores de los lobos. Pero luego se da cuenta que es un chango más. ¿Será posible? No lo creo. La historia se convertirá en una serie de Netflix. Pero perderá el Oscar al mejor protagonista (con capacidad intelectual disminuida). La academia, sin embargo, le dará un premio de consolación: el campeón por las nuevas masculinidades.