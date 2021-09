Escondida en la multitud

Estar sola y estar en una multitud, para mí, suele ser lo mismo. Lo comentaba con un amigo hace días. Él me decía que al estar en una multitud se le hace que el mundo entero lo mira. A mí me pasa lo contrario, pienso que nadie me ve. Entonces, me hago la ilusión de perderme allí, de ser invisible. Bueno, eso siempre pensé. Y sigo sintiendo que en medio de mucha gente me vuelvo poco importante y me puedo desvanecer. No se rían, ya sé que no paso desapercibida a pesar de mis fantasías.

El tema surgió porque mi amigo dijo que siempre ha sido renuente a estar donde hay mucha gente. Me asombró descubrir que mi reacción es lo contrario, no me siento vista. Entonces él se esconde en su casa, y yo me escondo donde sea. Según yo. La verdad es que el hecho de escribir 4 columnas por semana y publicar un sinfín de comentarios, fotos, etc., comprueba que no es verdad que me ando escondiendo. Es más, mis hijos (y uno que otro amigo) me tienen que pedir que no comparta algunas cosas anticipadamente. Les chismeo que mi amigo también escribe, y no está tan escondido tampoco, pero shhhhhh...

La soledad es un tema complicado, ya sea para quien la anhela como para quien la evita. Querer ser vistos o pasar desapercibidos en ocasiones provoca un buen conflicto interno. Este cuestionamiento no tiene una resolución, más allá de observarnos cada uno y por medio de esa observación dar un pasito más en nuestro proceso de autoconocimiento. También se vale experimentar. Lástima que acabo de prometer no subir una foto...¡lástima!