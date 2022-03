Escuelas de Tiempo Completo: La diferencia entre hacer gobierno y hacer política

Y es oficial, esta semana se canceló el programa de Escuelas de Tiempo Completo. Estaba por cumplir 20 años de operación, y era uno de los pocos programas sociales que combinaba varios ejes, lo que se le llama “ser transversal”. ¿Qué significa esto? Era un programa que, como muy pocos, solucionaba varios problemas: inclusión laboral para madres de familia que tenían donde dejar a sus hijos, aumento de ingreso en familias con rezago social al darle desayuno, almuerzo y comida caliente a sus hijos y/o hijas, rezago educativo al tener clases de refuerzo de español, matemáticas, inglés, así como clases de arte, poesía, robótica, música, deportes que les permitían a las niñas y los niños que los preparaba para los siguientes niveles de estudio combatiendo la deserción escolar, así como prevenir adicciones y violencias. Era un programa con metas e indicadores claros. Que hoy, ya no existe.

Entonces, ¿qué pasó? Si era tan bueno porque lo quitaron. Pues, resulta que la Cuarta Transformación tiene otras prioridades: Tren Maya, Aeropuerto Santa Lucía, Refinería de Dos Bocas. Y bueno todo ese dinero tiene que salir de algún lado. Así ha sido como hemos perdido las estancias infantiles, los tratamientos para nuestras niñas y niños con cáncer, becas del CONACYT, programa nacional de prevención de violencia, entre otros. La explicación rápida de López Obrador y su gabinete es: había mucha corrupción, se estaban robando mucho dinero, era una política neoliberal, servía a los intereses de unos cuantos, no era para el pueblo bueno. ¿En serio? ¿Todo? ¿De verdad todos los programas estaban mal?

Cualquier gobierno que llega a decir que todo, absolutamente todo lo que se estaba haciendo antes de que ellos llegaran estaba mal, quiere decir que no tiene ni la mínima de idea de lo que está haciendo. ¿Por qué? Los países de primer mundo, los países desarrollados, los países ricos, como prefieran decirles, saben reconocer muy bien la diferencia entre hacer política y hacer gobierno.

Hacer política tiene que ver con identificar adversarios, actores, hacer alianzas y provocar conflicto. Ganar elecciones y saber cómo permanecer en el poder. Tener una historia clara que contar, una novela, un enemigo en común que permita a todas y todos sentirnos parte, identificados con lo que está pasando. ¿Les suena algo de esto?

Hacer gobierno tiene que ver con analizar los problemas públicos, los problemas sociales; entender sus causas, y de ahí plantear soluciones. Durante este proceso es sumamente importante reconocer las buenas prácticas, se debe hacer una investigación exhaustiva de cómo se soluciona ese problema actualmente tanto en el país, como en el exterior; y de ahí comenzar.

En la mañanera, Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública, dijo que ese dinero sería destinado al programa “La Escuela es Nuestra” que tiene como objetivo atender la infraestructura educativa porque hay muchas escuelas que lo necesitan. Tal vez, la Secretaria no está bien informada que ese problema tiene más de 50 años, que sí se agravo con la pandemia (tenemos más de un año comentando que no hay dinero que alcance, que se necesitaba un plan de emergencia) y que existe el INIFED y Peña Nieto había creado “Escuelas al Cien” para eso mismo, y cuando llegó la 4T también lo desparecieron. Ahora resulta que sí se necesita infraestructura educativa, no hace más de un año con el atinadísimo reporte de Mexicanos Primero, que hizo una radiografía clarísima de dónde estaba el problema y cómo solucionarlo. Señora Delfina Gómez, estoy segurísima que si los pide, se lo pasan y hasta le ayudan a implementarlo.

Señor Presidente, señora Secretaria de Educación, señores y señoras Diputadas del Congreso, no tienen que inventarse nada. Desgraciadamente, los problemas de México no son nuevos, hay mucha historia de qué ha salido bien y de qué ha salido mal. No se trata de ponernos creativos, se trata de entender muy bien los problemas y tomar decisiones a favor de México primero, de las niñas y los niños, de las madres y padres de familia, de las y los docentes, nada más. Todo lo demás es política. Por favor, hagan gobierno, no política.