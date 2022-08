“Eso hace el amor. Nos hace hacer cosas que normalmente no haríamos”. Escuché esto anoche viendo la serie sobre Jesús Malverde. De verdad que nunca sabemos donde vamos a escuchar frases que nos ponen a reflexionar.

Ayer en la tarde me quejaba con una amiga. Le decía que todo me parecía perdido. Sí, me puse un tanto fatalista. Ella me miró (cabe decir que es de las personas que mejor me conocen) y me dijo, “Yo no te veo así”. Me hacía preguntas y comentarios y en un momento me dijo, “Ya sé, ya empezaste a cerrar los ojos. Ya no hablarás más sobre el tema.”

El agobio, la preocupación...me asaltan, como a tantos. Pero si junto los dos momentos de ayer, estoy donde estoy por amor. Hago lo que hago por amor. Sí, por amor al arte, por amor a la humanidad, por amor a ciertas personas, por amor a la familia, por amor – quisiera decir a mi misma, pero no estoy muy segura de eso. Ese amor propio es esquivo hasta en los mejores de momentos.

Ahora que lo pienso deberíamos tener mucho cuidado de no confundir el amor con el deber ser. Ouch. Me acabo de pisar un callo. Es muy fácil tergiversar la neurosis de hacer por otros, o por ser reconocidos, o por cumplir con supuestas expectativas, o por quitarnos un pendiente de encima, convirtiéndola en amor dentro de nuestra imaginación. Tampoco es adecuado no reconocer cuando sí es amor lo que nos empuja. Pienso que el amor humano siempre tiene distorsiones, pero en este momento decido darme/nos el beneficio de la duda y reconocer lo que he hecho por amor. Ciertamente han sido cosas que normalmente no haría.