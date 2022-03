¿Qué significa para mí ser mujer? Me he tardado mucho en hacerme esa pregunta. O tal vez lo he tenido claro siempre y lo he tomado por hecho. Y tal vez no he querido explicarlo. Tal vez no me he querido dar cuenta de muchas cosas. Hace dos años, estando de nuevo en mi casa materna después de muchos años, me di cuenta —sí, apenas— que viví en un sistema machista siempre. Gran sorpresa, ¿no? Me siento un tanto culpable. Por desconectada. Hay veces que no me doy cuenta de nada.

Bueno, va mi confesión y va por otras mujeres, las que puedan necesitarla. Para mí, ser mujer significa ser más fuerte porque de otra manera me aplastarán. Significa pelearme siempre porque si no, se aprovecharán de mí. Significa ser “vato” porque si soy muy mujercita, abusarán. Significa ser inteligente y brava, hocicona, valiente, dura, arrogante, atrevida. Significa ir a donde yo quiero, hacer lo que yo quiero. Significa que las cosas se hacen a mi manera. Significa que no puedo flaquear. Significa que no me puedo descuidar, ni confiar, ni soltarme. Significa que no puedo recargarme en nadie. Significa que los hombres me han fallado vez tras vez desde el principio de mi vida, y que no sé cómo formar otro tipo de relación con ellos aún. Y a la vez significa que tampoco me puedo refugiar con las mujeres, en la sororidad.

Para mí, ser mujer significa un camino solitario. Sé que no es igual para todas. Algunas se identificarán conmigo. Otras dirán que su experiencia es distinta. Lo sé, las he escuchado, las he sentido. Esta noche brindaré por todas.