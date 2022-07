Estamos como al principio, pero peor

Al día de hoy, la decisión sobre quién será el próximo Presidente de México recae sobre una sola persona: El Presidente de México.

Es terrible, sí; es lamentable, también; es todo lo opuesto al espíritu democrático que se supone debe prevalecer en una sociedad moderna y medianamente civilizada, sin duda.

Pero, si lo pensamos por un instante (sobre todo quienes ya superamos la barrera de los 40 años): ¡Hey! Así fueron las cosas durante casi toda nuestra vida y si hoy en día vuelve a ser así, sólo es como el regreso de una moda (una nefasta y perniciosa moda).

El priato fue siempre sinónimo de presidencialismo, es decir: el Ejecutivo como máxima autoridad civil, militar y líder supremo de un partido de estado, que decidía con total arbitrio personal quién de entre todos los miembros de su gabinete habría de sucederlo. El dilema le representaba, sin embargo, algunas condicionantes:

¿Quién de mis posibles sucesores es afín y leal a mí persona?

¿Quién es lo suficientemente leal al partido y sus intereses?

Y lo suficientemente leal a México para no deschavetarse, apoltronarse en el poder ad vitam y convertir a México en una dictadura personal.

Con acatar la sencilla condición de respetar el plazo sexenal y -hasta eso- con la enorme prerrogativa de escoger al sucesor, el Presidente tenía manga ancha, luz verde y vía libre para hacer lo que le viniese en gana, para cumplir sus más delirantes caprichos o materializar sus más lúbricas fantasías de poder.

Y una vez que se le acababa el veinte, cuando se terminaba el paseo, con la mayor dignidad y decoro (y las cuentas bancarias retacadas de miles de millones, obvio) el Presidente saliente se arrancaba el poder con más sufrimiento y fuerza de voluntad de la que necesita Spiderman para desprenderse de Venom... pero lo hacía. Hasta donde sé, ninguno estuvo tentado a decirle a don Panchito Madero que se metiera el Sufragio Efectivo y la No Reelección donde le cupieran.

A lo mejor hubo alguno que se sintió imprescindible para la Patria, desconozco. El último que se vio tentado fue Álvaro “¡Oh’bergón!” y lo pagó con una caricatura póstuma.

Bueno, al dia de hoy AMLO, con todo y la transformación que dice encarnar, liderar y representar, con todo lo que pregona que su gobierno constituye una nueva etapa en la Historia de México, equiparándola con la Independencia, la Reforma y la Revolufia, hoy AMLO tiene, entre sus muchos privilegios, la identidad del candidato que será El Oficial y por ende el ungido, el delfín, el favorito y -con una seguridad superior al 90 por ciento-, su sucesor.

Así que estamos hoy básicamente donde empezamos, justo cuando comenzamos a sentirnos incómodos con el régimen del Revolucionario y dijimos “Está bien que ya les gustamos a estos desgraciados de sus pendejos, pero como que ya estuvo suave, ¿no?”.

PARÉNTESIS: Amigos millennials (generación 81-95), amiguitos centennial (generación 96-07) ustedes ni siquiera habían nacido para ese momento en que nos cansamos de hacer de Supermachos para la Dictadura Perfecta y comenzamos a construir una democracia endeble con activismo, periodismo, participación y oposición, sin computadoras, teléfonos inteligentes, ni plataformas o redes sociales. CIERRO PARÉNTESIS.

Pero estamos pues, donde comenzamos: Hoy la voluntad del pueblo no cuenta al lado de la decisión de un sólo hombre llamado Andrés Manuel López. Ese es un hecho incontestable y si usted lo piensa discutir, ahí está la pared.

En honor a la verdad, sin embargo, quiero establecer dos pequeñas diferencias. Dos pequeñas enormes diferencias:

Mientras que la decisión de un Presidente priista activaba un montón de mecanismos y aparatos perfectamente coordinados y calibrados para imponer su voluntad en una simulación democrática in-impugnable y mediante una nutrida colección de artimañas alevosas capaces de aplastar cualquier atisbo de oposición, el caso de AMLO es diferente.

En tiempos de la 4T: Una vez que AMLO señale al ungido, quizás sí eche a andar algún remedo del aparato tricolor pues la prosapia del Presidente es innegable, aunque muy poco se podrá equiparar su capacidad logística y operativa a la vieja aplanadora del PRI. Pero además, un considerable segmento del padrón electoral saldrá a votar sin el menor cuestionamiento, sin analizar o sopesar esta decisión, sin interponer el menor razonamiento. Votará por estar en sintonía con su líder incuestionable sin más, no importando cuál de las corcholatas haya sido la señalada por el frágil dedo garnachero del macuspano.

Ahí, una de las pequeñas diferencias: Que mucha gente saldrá contenta a votar por aquel o aquella que señale el Presidente.

La otra es que los Presidentes priistas, una vez relevados del Poder, se iban disolviendo en el anonimato, y mientras menos se les viera en la vida pública mejor. Entre menos dieran la noticia o tratasen de intervenir u opinar en los asuntos del País, mejor para ellos y Mejor para México. El último presidente que después de su mandato siguió de ‘huelemoles’ detrás del Poder fue Calles y terminó hasta exiliado de una patada en el orto.

Pero no nuestro Señor de Macuspana, él no está escogiendo un delfín para irse a “La Chingada” (M.R.) como tanto presume. Su hambre de relevancia y su sed de protagonismo son tan evidentes que ello es impensable; sabe que su público le es tan fiel que estará allí esperándole, ansioso de sus prédicas (in) oportunas y sus homilías puntuales. Estará detrás del sucesor, si no controlándolo, entonces hostigándolo, amagándolo con el petate del pueblo bueno, asegurándose de que se respeten sus acuerdos, su memoria y su legado (?).

Así que, ya le digo: Luego de un largo y doloroso proceso de democratización que nos costó sangre, sudor, lágrimas y presupuesto, estamos como en un principio, pero peor.