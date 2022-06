Este 5 de junio, al PRI le tocará la peor parte Episodio 2

Les platico en este artículo los botones de dos Estados, Tamaulipas y Oaxaca.

Por favor, para irle dando contexto al asunto, no se pierdan el de ayer, donde toqué el tema de Durango y la regadota de Beto Anaya y de su miserable “partido” el PT. ¡Arre!

TAMAULIPAS

El efecto de los audios de Alito Moreno provocó daños irreversibles a la alianza PRI/PAN/PRD y por ende a su candidato el llamado “Truko” César Verástegui.

Comentario al margen: ¿dónde están sus muchos asesores que permitieron que basara su campaña en semejante apodo?

La movilización electoral que mantuvo al PRI en el poder de dicha entidad por muchos años, fue abandonada a su suerte después de las aprehensiones de los ex gobernadores priyistas Eugenio Hernández y Tomás Yarrington. Fue una graciosa huida de sálvese quien pueda.

La desbandada se dio por todos lados y las estructuras territoriales quedaron al garete.

¿QUIÉN LAS TOMÓ?

MORENA, por supuesto y hoy, 17 grupos altamente organizados llevan un control quirúrgico de las bases que le van a dar el triunfo al candidato de la coalición de ese partido con el PVEM y el ajonjolí de todos los moles, el PT de Beto Anaya y de su esposa Guadalupe Rodríguez.

En una de las últimas reuniones de quienes manejan la campaña de Américo Villarreal, las cuentas que rindieron los partidos participantes en la coalición “Juntos Haremos Historia en Tamaulipas” dejaron muy MAL parados a los del PT.

De última hora -merced a los descuidos de los enviados de Anaya- la alianza PRI/PAN/PRD les arrebató bastiones importantes en las zonas de más bajos recursos del área conurbada de Tampico-Ciudad Madero.

Esta pifia del PT tiene muy molestos a los coordinadores de la campaña de Américo y de ahí la llegada de refuerzos de los grupos operativos a los que me refiero.

Mediante un plan al que llaman “push poll”, cada uno de los 17 líderes de estos “ejércitos” que llegaron a Tamaulipas provenientes principalmente de Monterrey, auditó a 600 domicilios, verificaron a cuantas personas logró convencer cada integrante de la familia y reforzaron mediante call centers dicha labor.

Las visitas domiciliarias se realizaron con cortes diarios, manzana por manzana.

Las pérdidas que sufrieron los equipos morenistas se debieron a que la tarea que fue encomendada al PT no se realizó y permitieron mediante su inacción que los representantes de casillas que habían conseguido para el domingo próximo, fueran convencidos por la coalición oponente para que sencillamente no se presenten el día de la elección.

Si sumamos esta metidota de pata de los del PT en Tamaulipas, a la que les narré ayer de Durango, es suficiente para poner en capilla la permanencia de ese partido, independientemente de las migajas que MORENA le aviente para que conserven su registro nacional.

Ni con García Cabeza de Vaca, ni con el “refuerzo” de Paco Cienfuegos el del PRI de Rodrigo Medina -perdón- de NL, les va a alcanzar a los del PRI/PAN/PRD para tronar a Américo y a sus aliados. Esto es lo que arroja el radar de mi BigData.

EN OAXACA, MANDAN LOS USOS Y COSTUMBRES

En esta entidad existe la friolera de 48,000 organizaciones históricamente sociales en cuanto a los usos y costumbres, que están por encima de cualquier estructura política partidista e incluso de gobierno.

Contra lo que se dice, los líderes de esas organizaciones NO están comprometidos con algún partido en específico.

Desde el inicio de su existencia se mantienen en negociación permanente con los partidos en turno que gobiernan al Estado... y al País.

Quienes creen, dicen y escriben que dichas organizaciones son rudimentarias, se equivocan, porque han tenido la habilidad política para negociar con todos los partidos que han gobernado a Oaxaca y a México.

Los líderes e dichas organizaciones tienen más poder que los mismos alcaldes.

Los usos y costumbres rebasan por mucho a las estructuras de los municipios y cuando se juntan, hacen temblar al más plantado.

Han sido tan fuertes que doblaron al ex gobernador Gabino Cué para que se olvidara del partido que lo llevó al poder, y hoy opere en favor del candidato de MORENA y sus partidos aliados: El PVEM -otra vez- el PT y -no se ría- el PUP, que es el Partido de Unidad Popular y no el que fundó el profesor Hermenegildo Torres.

Son tan fuertes los líderes de las comunidades sujetas a usos y costumbres, que doblaron al gobernador priyita, Alejandro Murat Hinojosa, para que apoye y se ciña a Salomón Jara, quien fuera coordinador de la campaña presidencial de López Obrador en Oaxaca.

Sí, los usos y costumbres oaxaqueños están alineados con AMLO, no con el PRI que gobierna en ese Estado.

Para la elaboración de esta serie de artículos platiqué con varios de los líderes de las 417 comunidades, a las que desde 2018 se les llama “Sujetos al Régimen de Sistemas Normativos Indígenas”.

Y ¿cuántos municipios tiene Oaxaca? ¡570!

Juan Sánchez, de Magdalena Apasco, me dijo que la razón por la cual están alineados a Morena es porque el PRI está en proceso de descomposición.

El error de la coalición del PRI/PAN/PRD fue enfocarse en las estructuras de los alcaldes y no de todos, solo los que les fueron afines.

Por razones de logística -léase falta de personal y dinero- no se ocuparon de las comunidades de usos y costumbres.

Los de MORENA y aliados lo hicieron con ambos, para lo cual requirieron de dos ejércitos de “voluntarios” y en ello contaron con la valiosa ayuda del gobernador priyista Murat Hinojosa... faltaba más.

CAJÓN DE SASTRE

“Cero y van tres: Durango, Tamaulipas y Oaxaca. ¿Mañana con cuáles le sigue tu BigData?”, dice y pregunta la irreverente de mi Gaby. Y yo le respondo: Por ser sábado les toca a Quintana Roo e Hidalgo y el domingo... Aguascalientes...