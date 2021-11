¡EXCLUSIVA! Fiscal de Coahuila no investiga y busca carpetazo a incendio forestal

En esa comunicación no mencionó para nada que el incendio estaba en Pinalosa.

Su mensaje no se refiere a la cabaña 79 de Adrián Javier.

Adrián Javier presentó pruebas documentales -que no fueron tomadas en cuenta por el fiscal, de que no realizó ninguna carne asada el15 de marzo.

La imputación -no investigada- del fiscal dice que Adrián Javier estuvo el 15 de marzo en su cabaña en una carne asada y que ese día antes de irse a las 18:00, no apagó bien las brasas y que por eso se incendió el fraccionamiento la Pinalosa el día 16 a las 12:30.

Eso deja mucho a deber a la sociedad, pues no puede el Estado atribuirle responsabilidad a quien presenta pruebas en contrario, que fueron desestimadas por la Fiscalía.

Es evidente que se pretende tener a alguien sujeto a proceso para quedar bien con la sociedad y no realizar una investigación exhaustiva.

También hubo personas sospechosas que no fueron investigadas y que fueron vistos por los testigos de cargo que utilizó la fiscalía, al grado de que la jueza le ordenó a la Fiscalía que investigara correctamente.

Esto me lo dijeron el abogado defensor y el perito que fue contratado para desvirtuar los señalamientos de su culpabilidad.

Sin embargo la decisión estaba tomada y se vinculó a proceso a una persona que no tuvo nada que ver en los hechos suscitados el mencionado día 16 de marzo del presente año.

NOS VEMOS EL 3 DE ENERO 2022

De acuerdo al auto de vinculación a proceso del nuevo sistema de justicia penal, el 3 enero vence el plazo para decir si el fiscal insiste o no en señalar a Adrián Javier como culpable.

Resumen: no tomó en cuenta ninguna de las pruebas que se recabaron y que desvirtuaron que la carne asada no fue el 15, sino el 14 de marzo.

CONSECUENCIAS GRAVES POR MENTIR

Mentir en un proceso como este trae consecuencias muy severas.

El fiscal Jiménez no tomó no fue objetivo, no tomó en cuenta ninguna prueba presentada por Adrián Javier.

Incluso ignoró los testimonios de dos testigos -Brian Jesús y su esposa Jimena- que declararon textualmente que el incendio se originó en el último lote de la Pinalosa -el 82- y no en el 79.

La pareja declaró y está en los autos de las pruebas aportadas por el inculpado, que el humo empezó a salir de la cabaña 82.

Entonces, la jueza vincula a proceso a Adrián Javier, pero pide que se siga investigando sobre sus pruebas presentadas.

Un dato más: Rodrigo Quiñones, portero del fraccionamiento, fue el lunes15 a decirle a Adrián Javier que había arreglado una fuga de agua, pero -reitero- no tomaron en cuenta estas pruebas.

Lo que antes era un auto de formal prisión, ahora se llama auto de vinculación, y para dictar sentencia tiene que haber prueba plena, la cual -por no tomar en cuenta las aportadas por la parte vinculada- no existe.

Adrián Javier pide que su entrevista o comparecencia con la juez tenga la fuerza de denuncia.

CAJÓN DE SASTRE

