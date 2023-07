Exclusividad y distinción

Néstor García Canclini en su libro Culturas Híbridas indica que el problema es que la especialización tiende a tener como efecto secundario una acentuación de la distancia entre la cultura del profesional y la del público, entre el campo artístico y la vida cotidiana. Al teatro se le tiene en un pedestal parecido al del cine de arte, situación además irónica porque, por lo menos hoy en día, no me parece que la mayoría de los creadores promuevan o se beneficien de esa imagen.

No digo que esto no sea verdad hasta cierto punto, pero al mismo tiempo creo que en estos tiempos, más que un conocimiento intelectual adquirido, si quisiéramos apreciar el teatro a plenitud, tal vez deberíamos comenzar por buscar una sensibilidad más allá de los términos técnicos. En realidad, en ocasiones los términos técnicos acaban por arruinarnos la experiencia como espectadores. Sin duda, al entrar en contacto con la obra de otro, una persona siempre debe decidir – si es que puede hacer tal disociación – si quiere ser crítico o público.

Y es que realmente me perturban las afirmaciones que hacen autores como García Canclini acerca de las implicaciones socioculturales y políticas de la existencia de estos sectores y públicos especializados, especialmente porque no puedo negar que haya verdad en ellas: El poseer esa “disposición estética” que nos hace apreciar el arte implica la pertenencia a una clase social y el acceso a ciertos recursos económicos y educativos, aunque para guardar las apariencias se venda la idea de que es algo que no se adquiere, sino que se es, un don innato. Una manera más al fin y al cabo de justificar la posición de la burguesía y de la cual los artistas podemos ser cómplices, voluntaria o involuntariamente.

La democratización del arte, por lo menos en lo que a Latinoamérica se refiere, nunca se ha completado, y, sin embargo, existen artistas que se rebelan ante las condicionantes de este sistema. El teatro tiene una posición privilegiada entre las artes en el sentido de que su propia naturaleza efímera, así como sus recursos técnicos que limitan el número de público, por ejemplo, le impide ser masificado con éxito. Intentos ha habido, pero generalmente la propia experiencia se ve afectada por no darse el intercambio energético y sensible de manera efectiva al agregar demasiada distancia entre actor y espectador. Por eso pareciera que el teatro se sitúa en una burbuja fuera de su época, insistiendo en un intercambio personal en la era de la velocidad y la digitalización. De alguna forma, hacer teatro hoy es ya por sí mismo un acto político.

Aun así, el rebelde tampoco se encuentra cien por ciento a salvo. García Caclini lanza una última advertencia usando a las vanguardias históricas como ejemplo: Cuando un acto rebelde no logra concretarse con eficacia dentro los procesos sociales, éste puede devenir rito. El autor piensa aquí el rito en el sentido de que se trata de un recurso cultural que busca poner orden en el mundo, fijando en qué condiciones lícitas las transgresiones pueden darse. Así, las vanguardias fueron tragadas y asimiladas por la historia, convirtiendo la transgresión en convención. ¿Cómo huir efectivamente del sistema entonces? Esa es la cuestión.